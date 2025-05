Cuneo Montagna Festival, Uncem: "Con giovani e mezzaluna alpina si colgono le sfide istituzionali ed economiche dei territori più uniti"

Parte il Cuneo Montagna Festival. I temi scelti sono il cuore delle sfide dei territori. Giovani e organizzazione istituzionale, in sintesi. Presenza delle nuove generazioni per "attivare" i territori, e sinergie tra Enti e comunità locali. La Mezzaluna alpina è al centro del convegno che apre il Festival.

"Sui giovani, Cuneo ha fatto un lavoro importante - precisa Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte - coinvolgendoli da diverse parti del Paese e mettendoli a confronto nei giorni del Festival. Mi complimento con la Sindaca Manassero e l'Assessora Tomatis. Sarà importante per noi, come Uncem, ascoltare di più gli under35, capire anche gli under20 nelle scuole, dialogare, cambiare stile. È decisivo. La nostra età media deve abbassarsi".

"Su temi come il legame delle Città con le valli - aggiunge Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - abbiamo già Saluzzo che ha fatto un gran lavoro con Terres Monviso. Va rafforzato. Cuneo torna sulla 'storica' Mezzaluna alpina. Costruire sinergie è la sfida vera istituzionale oggi. Tutte le Città medie dell'Appennino si stanno ponendo l'obiettivo di non esser sole, bensì di unire, aggregare, generare sinergie con i paesi, le valli, i territori, le aree rurali. È indispensabile. Ma la Mezzaluna alpina non può essere filosofia. È concretezza. Trasporti migliori, perequazione urbanistica e fiscale, organizzazione istituzionale stabile, progetti univoci verso l'Europa per la coesione. Mezzaluna alpina per contare di più".



"È indubbio che un Festival della Montagna come quello di Cuneo - aggiunge Colombero - dopo tanti anni può fare una parte di animazione su temi che toccano grande pubblico e non-addetti ai lavori. Per questo Uncem è con la Provincia storico partner del Comune di Cuneo. Possiamo coinvolgere le Unioni montane, puntare sulle sinergie. Collegare vuol dire generare unità nelle differenze. La Mezzaluna alpina, le Alpi che si intrecciano nell'Appennino non hanno bisogno solo di progetti o finanziamenti. Serve un nuovo protagonismo politico. L'evento al Festival, sabato, potrà ribadirlo".