La "Granda" accoglie AIDO Piemonte: a Saluzzo l'Assemblea Ordinaria Intermedia

Da tempo AIDO Sezione Provinciale di Cuneo è riconosciuta per i positivi risultati che nel corso del tempo una squadra di volontari impegnata e determinata ha ottenuto, è se è vero che sul 2026 saranno celebrati "i primi" 50 anni d'attività (anno di fondazione 1976) la Giunta ed il Consiglio Direttivo non ha avuto dubbio alcuno nel scendere in campo per concretizzare l'evento regionale che AIDO Piemonte concretizzerà sabato 10 maggio.

Alla presenza dei dirigenti associativi provenienti da tutto il Piemonte, sarà la città di Saluzzo a dar accoglienza al momento istituzionale che anche nel 2025 porterà ad un'attenta analisi dell'attività svolta e profusa a favore del "dono", gesto generoso, altruista, anonimo, d'amore verso i tanti pazienti, 8180, in lista d'attesa per un trapianto.

Prestigiosa la location messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, il Monastero della stella, in una giornata che porterà i presenti, grazie all'amministrazione comunale della città del marchesato "capitanata" dal Sindaco Demaria a vivere, in chiusura del ritrovo, le bellezze museali ed architettoniche del saluzzese.

"Il tanto lavoro profuso per diffondere un messaggio importante legato all'espressione di un SI alla vita sarà avvalorato dall'assemblea intermedia utile occasione per migliorare un'azione che ritengo sulla "Granda" sia competente e capace visto un team dirigente che mette al centro un'azione di mero volontariato sempre professionale per superare dubbi e perplessità a quel "dono" segno di speranza e simbolo di vita" - afferma con grande enfasi il Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Enrico Giraudo.