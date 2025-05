"Spazzamondo" anche a Cherasco: ecco come partecipare

Il Comune di Cherasco rinnova anche per quest’anno l’appuntamento di #Spazzamondo 2025: si tratta di una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nella Provincia di Cuneo organizzata da Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Cooperativa Erica, i Consorzi ACEM, CEC, CSEA e COABSER e con il patrocinio dell’ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.

L’iniziativa si svolgerà sabato 24 maggio a partire dalle ore 9.30 e consisterà nella pulizia di diverse aree verdi del territorio cheraschese.

Per partecipare occorre iscriversi entro il 22 maggio 2025 compilando il forum al seguente link: https://insiemeafondazionecrc.it/registrazione-cittadini/ .

Il punto di ritrovo è fissato alle ore 9.00 nella Piazza del Comune: i partecipanti, dopo aver ricevuto il kit gratuito raggiungeranno con la propria autovettura il punto di raccolta in zona Fraschetta.

«Anche per l’anno 2025 la Città di Cherasco accoglie con favore l'importante iniziativa promossa dalla Fondazione CRC in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente - dice Alessandro Bollano consigliere delegato all’ecologia – un segnale per sensibilizzare grandi e piccoli a un maggiore rispetto delle aree verdi e dell’ecologia e soprattutto uno strumento per salvaguardare e valorizzare la bellezza del nostro territorio. Ringrazio tutti i volontari, la Protezione Civile e gli uffici comunali coinvolti in questo progetto».

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Cherasco al numero 0172.427050.