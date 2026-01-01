L'ospedale di Verduno festeggia i primi nati del 2026: sono Jonathan e Gioele, gemellini di Canale

Sono due gemellini i primi nati del 2026 nella provincia di Cuneo. E sono venuti al mondo all'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, rispettivamente alle 00.09 e 00.10.

Si chiamano Jonathan e Gioele Canavese e sono di Canale, comune del Roero. Al momento della nascita, pesavano 2.800 e 2.220 grammi. Ad accoglierli, la mamma Ylenia Del Bosco e il papà Mauro.

Il paese può davvero festeggiare, perché è di Canale anche la prima femminuccia nata a Verduno, Marwa, venuta al mondo alle 2.39.

L’ultimo bambino nato del 2025 è stato Leonard Danilo Cocola. Arrivato alle ore 04.36 del 31 dicembre, al momento della nascita pesava 3.460 grammi. Ad accoglierlo, la mamma Samanta Contartese e il papà Danilo, residenti a Bra.

Con il piccolo Leonard Danilo, nel 2025 i nati all’ospedale Ferrero di Verduno hanno raggiunto quota 836, superando il numero di 800 nati dell’anno precedente.

Ma la prima bimba del 2026 è nata all'ospedale di Cuneo, alle ore 1.29. Si chiama Anna Colasanto ed è figlia di Michele e Rossella Bredice, residenti a Boves

A Cuneo, invece, l'ultimo nato del 2025 si chiama Samuele Bernello, venuto al mondo alle 20.12 del 31 dicembre, figlio di Luca e Cinzia Sanino di Mondovì

Cuneo, con il parto di ieri, nel 2025 ha toccato quota 1787 nati, 30 in più dell'anno scorso.

Nessun nuovo nato, al momento, a Savigliano e nemmeno a Mondovì, dove però, in giornata, potrebbero esserci dei parti.

A Savigliano l'ultimo parto dell'anno è di ieri, alle 16.50, quando è venuta al mondo una bimba di Casalgrasso.

A tutti questi bambini vada il nostro caloroso benvenuto e le più sincere congratulazioni alle loro famiglie.