Un maggio alla scoperta dei tesori saviglianesi

Nel mese di maggio l'Assessorato alla cultura, con il sostegno dell'Ufficio turistico Iat, propone alcuni momenti alla scoperta di Savigliano, della sua storia e delle sue bellezze.

Si comincia il 18 maggio, con “Scopri Savigliano”. In occasione di Quintessenza, due visite alla città permetteranno di scoprirne i luoghi più significativi ed in particolare i giardini storici, nei quali l'accoglienza avverrà con la collaborazione degli studenti dell'Istituto “Cravetta”. Orari: 11.30 e 15. 30. Il costo è di 2 euro a persona, gratuito per i possessori della Cultura Card.

Il 24 maggio, alle ore 11, sarà la volta di “Quattro passi nella storia: iscrizioni antiche... e nuove scoperte”. Si tratta di una visita gratuita, in collaborazione con la Pro Loco, ispirata alla ricerca di Emanuele Bonis, "Savigliano di pietra". Un tour epigrafico, in compagnia dell'autore, alla scoperta di lapidi ed iscrizioni e ricordi del Risorgimento. È prevista l'apertura eccezionale del Pantheon dei Benefattori, ed inoltre una nuovissima scoperta verrà per la prima volta svelata al pubblico.

Il giorno successivo, domenica 25 maggio, alle 15, altra visita guidata sempre ispirata al lavoro di Bonis: “Le pietre raccontano: tante storie messe in... piazza”. Altro tour epigrafico, sempre in collaborazione con la Pro Loco cittadina, tra le piazze Nuova e Vecchia, alla scoperta di tante curiosità. La visita si concluderà a Palazzo Cravetta, dove, in occasione della Giornata delle Dimore Storiche, verrà fatto un approfondimento sulle lapidi lì conservate.

Sempre il 25 maggio, in occasione della Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, si terranno due visite gratuite a Palazzo Cravetta: “I Cravetta e i Santa Rosa”. Oltre che agli aspetti storico-artistici dell'edificio e alla famiglia Cravetta, verrà posta attenzione sulle relazioni tra i “padroni di casa” ed i conti Santa Rosa per ricordare i 200 anni dalla morte dell'eroe risorgimentale. Alle ore 11 e 17.

A chiudere il ciclo di iniziative, sabato 31 maggio, alle 17, “Feste e balli a Savigliano”. In occasione del Festival del Tango, una visita alla città per ricordare i luoghi dove un tempo si trascorrevano i giorni di festa, si organizzavano balli e feste. Il costo è di 2 euro a persona, gratuito per i possessori della Cultura Card.