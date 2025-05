Cassa di Risparmio di Savigliano apre a Vernante, Colombero (Uncem Piemonte): "Modello di intervento delle banche sui territori. No alle chiusure"

"L'apertura domani di una filiale della Cassa di Risparmio di Savigliano a Vernante è una notizia importante per la montagna e i piccoli Comuni italiani. Uncem non fa il tifo per una o l'altra banca, per questa o quell'impresa. Di certo, quando un operatore privato, di qualsiasi settore, investe sui territori montani, la notizia c'è ed è significativa. Questa volta ad aprire è una banca. In mezzo agli istituti che chiudono, che se ne vanno, c'è chi apre. E dunque, ripetendo il NO alle chisure, diciamo come Uncem SI alle importanti aperture come quella di Vernante. CRS apre una via. Dice che si può stare, fare business, dare risposte alle comunità, ai clienti, agli Enti locali. Restando lì è più banca. Si è ancora capaci, come fa CRS, di guardare ai territori senza ritenerli inutili, come invece molti hanno fatto, solo perché hanno pochi residenti e poca capacità finanziaria. Vernante non ha una City, non è Londra. Non è Milano. Dove è troppo facile restare. E pure è facile chiudere, senza impattare sui cittadini che si spostano di quartiere o isolato. Ma Vernante, come Genola o Ala di Stura, ha una comunità che possiede risparmio, investimenti, azioni, mutui, fidi, e vuole avere servizi. Per restare e crescere".



Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.