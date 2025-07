Nasce "Vista senza limiti" per favorire il turismo di ciechi e sordi [VIDEO]

E' nato in provincia di Cuneo un nuovo progetto che guarda all'inclusione e alla vera accessibilità universale nei ristoranti e per vivere il territorio.

Presentata oggi, mercoledi 16 luglio, nella sede di Confcommercio, l'iniziativa "Vista senza limiti" promossa da Ascom Bra, insieme a Confcommercio della Granda, con il contributo della Camera di Commercio, dell'Istituto sordi di Torino e delle due Atl della provincia di Cuneo.

Si tratta di un progetto che punta a un turismo sempre più inclusivo nella città di Bra e sulle colline del Roero e del Braidese, annullando le barriere che, troppo spesso, impediscono l'arrivo di turisti con disabilità.



GUARDA QUI IL VIDEO:





Il progetto ha visto la realizzazione di una decina di video tradotti in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per rendere accessibili determinati contenuti audiovisivi a persone sorde e la realizzazione di menù tradotti in lingua Braille in modo da essere leggibili per i ciechi.

L'Istituto sordi di Torino si è occupato delle traduzioni e dell'interpretazione LIS, mentre il Servizio Internet interno all'Ascom di Bra ha curato l'intera fase di post-produzione e montaggio.

Ogni video ha una durata media di 3-5 minuti e tratta temi specifici di interesse informativo quali enogastronomia,ricette tradizionali o itinerari.

Per la realizzazione dei contenuti l'istituto Sordi di Torino ha fornito interpreti professionisti qualificati in LIS per la traduzione e interpretazione di quelli originali.

Le sessioni di registrazione sono avvenute in uno studio dotato di adeguata illuminazione, sfondo neutro, abiti adeguati e telecamera ad alta risoluzione per garantire la migliore visibilità dei segni.

Il secondo step del progetto ha poi riguardato la creazione di menù con relative etichette aggiuntive in Braille, applicabili a quelli esistenti dei locali, come ristoranti o bar.

Queste etichette, realizzate in Braille tramite una stampante 3D, contengono informazioni essenziali quali ad esempio il nome del piatto e gli eventuali allergeni.

La realizzazione in 3D permette di ottenere un rilievo preciso e durevole, che facilita la lettura tattile per le persone non vedenti o ipovedenti.

La traduzione di queste informazioni in Braille verrà svolto tramite software specifici per la conversione dei testi.

Le etichette verranno stampate in 3D utilizzando materiali durevoli e resistenti.

La stampa in 3D consente di realizzare i punti Braille con una precisione e un'altezza uniformi, fondamentali per una lettura tattile confortevole e chiara.

Una volta stampate, le etichette potranno essere facilmente attaccate ai menù esistenti mediante un adesivo resistente e sicuro.

A presentare l'iniziativa è stato il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero: "Con Vista senza Limiti puntiamo ad aprire al turismo inclusivo abbattendo lp barrioro cho imnodiccana a cordi o ciochi di vivere appieno le nostre splendide colline. Questo progetto arriva da lontano e punta a fare scuola per una provincia Granda che vuole essere accogliente per tutti i turisti, una Granda che non vuole lasciare indietro nessuno e che guarda a un futuro di inclusione. Da oggi avviamo un percorso che speriamo possa essere seguito anche da altre zone d'ltalia in modo da superare la disabilità e poter rendere fruibili tutti iluoghi turistici del nostro paese".

"La Camera di Commercio è orgogliosa di sostenere il progetto Vista senza limiti, un'iniziativa che dimostra comne tecnologia, cultura e inclusione possano dialogare con efficacia - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Rendere il nostro territorio più accessibile alle persone con disabilità visive e uditive significa aprirci, valorizzando le nostre eccellenze turistiche con spirito innovativo e solidale. Siamo di fronte ad un modello virtuoso di turismo consapevole e inclusivo, che pone la dignità e i diritti delle persone al centro".

A fare eco il presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo Danilo Rinaudo: "Vista senza limiti è un progetto innovativo che va sulla strada di quello che è l'aspetto sociale che, come Confcommercio, inseguiamo. Siamo vicino al sociale per i nostri associati del settore una grande opportunità per poter migliorare l'immagine e l'offerta nei confronti di chiunque possa arrivare sul i nostro territorio o entrare in un nostro ristorante. La doppia valenza di questo progetto è anche di aprire a nuovi turisti le nostre attività".

Giorgio Chiesa, Presidente dell'Associazione Abergatori Esercenti ed Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, chiosa: "L'iniziativa di Ascom BRA di creare in menu per non vedenti rappresenta un gesto concreto e prezioso verso un obiettivo fondamentale: linclusione. Mangiare fuori non significa solo nutrirsi, ma vivere un'esperienza di convivialità, piacere e scoperta. Per le i, persone cieche o ipovedenti, però, un gesto semplice come leggere un menu può trasformarsi in un ostacolo che le esclude da questa esperienza. Progettare un menu accessibile significa restituire a tutti il diritto di scegliere in autonomia, di sentirsi pienamente accolti e di partecipare alla vita sociale senza barriere. È un segnale forte di attenzione e rispetto, che contribuisce a costruire una società più equa e sensibile ai bisogni di ciascuno".