Domenica 20 luglio Insieme con Nuto

Il Centro Studi sul paesaggio culturale di Langhe Roero Monferrato, unitamente alla Fondazione Nuto Revelli, la Casa Editrice Einaudi, il Real Castello di Verduno, con Patrocinio del Comune di Verduno e dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, sono lieti di organizzare la conferenza: "INSIEME CON NUTO Voci di donne, L'Anello forte di Nuto Revelli, a 40 anni dalla sua pubblicazione.

....a 40 anni esatti dall'uscita di questo " testo- documento", scritto dalla penna dello scrittore cuneese Nuto Revelli, vogliamo ricordare la fondamentale e preziosa opera svolta dalle donne a salvaguardia della permanenza lavorativa, dello sviluppo e della valorizzazione delle campagne del Basso Piemonte. Il mondo collinare, protagonista oggi delle nostre famose produzioni vitivinicole e non solo, non sarebbe stato implementato ed altamente valorizzato senza il concorso fondamentale della donna nella vita di cascina e nel lavoro della terra. Una storia di vite vissute che ha inizio per questi luoghi tra la prima e la seconda Guerra Mondiale. Vogliamo ricordare questa pietra angolare della nostra memoria letteraria, come una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione del territorio.

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA:

Saluti di

Lisetta Burlotto, Real Castello di Verduno e

Marta Giovannini, Sindaca di Verduno

Proiezione del filmato

Ricordati di non dimenticare a cura di Daniela Giuffrida

regia di Francesco Ghisi

Interverranno:

Roberto Cerrato, Presidente Centro Studi sul Paesaggio di Langhe Roero Monferrato

Marco Revelli, Presidente della Fondazione Nuto Revelli

Laurana Lajolo, storica

Lorenzo Fazio, editore

Con un testimonianza di Gualtiero Armosino, scrittore

e le letture tratte da L'Anello forte a cura di Valeria Persi.

Nel corso della conferenza verranno eseguiti due momenti musicali a cura di Alba Music Festival.

Per l'occasione sarà visitabile un' esposizione di ritratti di testimoni femminili de L'anello forte del fotografo Bruno Murialdo.