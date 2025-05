DDL Semplificazione, Bergesio (Lega): “Finalmente passi avanti per semplificazione e trasparenza delle norme”

Approvato ieri in Senato, con 85 voti a favore e 54 contrari, il disegno di legge Semplificazione, un provvedimento che il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio definisce "cruciale per la semplificazione normativa, un passo avanti decisivo verso una legislazione più chiara e accessibile".



“L'approvazione di queste misure rappresenta un momento significativo per il sistema legislativo italiano, perché mirano a ridurre la complessità e a incrementare la trasparenza delle norme”, continua Bergesio, che sottolinea: “Questo disegno di legge segna una svolta per il nostro sistema normativo". “Con la previsione di una legge annuale di semplificazione, finalmente avremo un meccanismo efficiente per aggiornare e migliorare le nostre leggi, rendendole più comprensibili per tutti. Basta con la giungla di norme che complica la vita di cittadini e imprese! Questo provvedimento è fondamentale per liberare il Paese dalle catene della burocrazia”, afferma il parlamentare della Lega.



Numerose le novità significative, tra cui la promozione dell'equità intergenerazionale, la valutazione dell'impatto di genere nella legislazione e la semplificazione di materie complesse come la disciplina del Ministero degli Affari Esteri, la navigazione interna, l'elettorato attivo, l'istruzione, la disabilità, la protezione civile e la ricerca.



"Stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione - continua Bergesio, che è vicepresidente della Commissione Attività produttive di Palazzo Madama -. Meno burocrazia, più trasparenza, e un sistema legislativo finalmente al passo con i tempi. Questo è ciò che i cittadini si aspettano, e questo è ciò che stiamo realizzando. L'approvazione di questo disegno di legge è un segnale forte: il Governo è determinato a modernizzare il Paese e a favorire la crescita, semplificando la vita di tutti. Questo non è solo un atto legislativo, ma un impegno concreto verso un'Italia più efficiente e accessibile”.



Infine, il Senatore Bergesio sottolinea come questo disegno di legge rappresenti un passo avanti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'accesso ai servizi per cittadini e imprese: "L'obiettivo è creare un ambiente normativo più snello e dinamico, capace di rispondere alle esigenze di un mondo in rapida evoluzione. Con questa riforma, stiamo gettando le basi per un futuro in cui la burocrazia non sarà più un ostacolo, ma un facilitatore dello sviluppo economico e sociale”.