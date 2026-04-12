Turismo in crescita in Valle Pesio: nel 2025 la presenza di turisti stranieri segna +17,6%

Venerdì 10 aprile sono stati presentati dalla Regione Piemonte i risultati delle analisi elaborate dall’Osservatorio Turistico Regionale per l’anno 2025.

I dati confermano un andamento positivo per il territorio della Valle Pesio, evidenziando una crescita complessiva dei flussi turistici e un rafforzamento della sua capacità di attrazione, in particolare sui mercati internazionali.

Gli arrivi totali registrano infatti un incremento, passando da 7.345 a 7.591, segnale di un interesse crescente verso l’offerta locale. Questo dato è sostenuto da una sostanziale stabilità della componente italiana (+0,7%), che conferma la solidità del turismo domestico, e soprattutto da un aumento significativo degli arrivi stranieri, che segnano un +17,6%. Un risultato particolarmente rilevante, che testimonia la crescente visibilità e competitività del territorio anche oltre i confini nazionali.

Nel complesso, i dati restituiscono l’immagine di una destinazione dinamica e attrattiva, capace di intercettare nuovi flussi e di consolidare il proprio posizionamento nel panorama turistico.

Allo stesso tempo, la permanenza media si attesta a 2,13 giorni, un elemento che offre uno spunto di riflessione e che può rappresentare un’opportunità di sviluppo. Prolungare la durata dei soggiorni, attraverso un’offerta sempre più integrata e diversificata, potrà contribuire a rafforzare ulteriormente l’impatto economico del turismo sul territorio.

Nel loro insieme, questi risultati delineano quindi un quadro incoraggiante, che invita a proseguire nel percorso di valorizzazione dell’offerta turistica, puntando su qualità, promozione e capacità di innovazione.