Centro VJTA ti propone una Primavera di Armonia e Salute

Una nuova stagione di consapevolezza e rigenerazione prende vita al Centro VJTA con una serie di workshop dedicati al benessere globale. Il centro propone esperienze immersive pensate per riconnettere le persone con il proprio ritmo interiore attraverso movimento, meditazione e suono.

Tutte le attività sono pensate per stimolare naturalmente la dopamina, l’ormone del piacere e della felicità, contribuendo a migliorare l’umore, la motivazione e il benessere emotivo in modo profondo e duraturo.

Due i pacchetti principali disponibili:

Yoga Vinyasa – Il ritmo dell’essere: un ciclo di cinque incontri, pensati per chi desidera risvegliare la propria energia vitale in modo dinamico.

Yoga in gravidanza – In armonia con due cuori: un percorso dolce e potente rivolto alle future mamme, per coltivare benessere in un momento unico della vita.

Oltre ai corsi continuativi, il calendario include pratiche speciali ogni sabato:

10 maggio: Yoga in Gravidanza in Armonia con 2 Cuori, Yoga Vinyasa

17 maggio: Stretching dei Meridiani, Meditazione Guidata, Meditazione Immersiva, Bagno Sonoro “Viaggio con le Frequenze del Cuore”

24 maggio: Pilates Respira/Allunga/Potenzia, Meditazione Guidata, Meditazione Immersiva, Bagno Sonoro” La Via del Suono”

31 maggio: Qi Gong L’Arte del Movimento Consapevole, Meditazione Guidata, Meditazione Immersiva, Bagno Sonoro “Vibrazioni dell’Anima”

7 giugno: Power Yoga, Meditazione Guidata, Meditazione Immersiva, Meditazione su Amaca “Nella Culla della Luce”

14 giugno: Pilates, Meditazione Guidata, Meditazione Immersiva, Meditazione su Amaca “Nella Culla della Luce”

Apprezzerete la bellezza e il potere della sala immersiva!



Le attività si svolgono in orari mattutini e pomeridiani, con prezzi accessibili da 15€ a 30€. Potrai scegliere una o più attività.

Tutti gli incontri sono a numero chiuso per garantire un’esperienza intima e di qualità.

Il Centro VJTA, fedele alla sua missione di portare salute duratura con un approccio integrato, invita le persone a riservarsi del tempo per sé, per ascoltarsi e fiorire insieme alla natura.

Posti limitati – prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0171 1570039

Visita il sito Vjta.it per conoscere tutta l’offerta