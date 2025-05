A Novello è attivo uno sportello Bancomat a servizio della comunità

Da ieri pomeriggio Novello può contare su un nuovo sportello Bancomat, posizionato all’interno dell’edificio scolastico di via Giordano. Il servizio, curato da Banca d’Alba, sarà accessibile sette giorni su sette, dalle 6.00 alle 24.00, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare prelievi e operazioni bancarie essenziali in modo comodo e sicuro, senza dover raggiungere altri centri abitati.

Per accedere allo sportello sarà sufficiente premere il pulsante vicino alla porta e attendere l’accensione della luce verde. L’installazione è stata resa possibile grazie a una convenzione attivata negli anni scorsi e oggi concretamente portata a compimento.

In un contesto in cui il 63% dei comuni piemontesi è privo di sportelli bancari e oltre un milione di cittadini vive in aree colpite o a rischio di desertificazione bancaria, l’arrivo di questo servizio rappresenta un importante passo avanti per una realtà di piccole dimensioni come Novello.

Dall’amministrazione comunale è giunto un ringraziamento pubblico alla Banca d’Alba per l’impegno e la collaborazione, sottolineando come lo sportello rappresenti “una risposta concreta ai bisogni quotidiani della popolazione, un servizio essenziale che rafforza la vivibilità del paese”.