Malore per dodicenne dell’Albese durante torneo a Ceva: trasportato in elicottero al Regina Margherita. "Un grazie all'allenatore del Dogliani che l'ha soccorso"

Attimi di forte apprensione sabato pomeriggio a Ceva, durante un torneo giovanile di calcio, quando un ragazzo della categoria 2013 dell’Albese Calcio ha avuto un arresto nel corso di una partita, perdendo i sensi. È stato prontamente rianimato con un massaggio cardiaco e trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Al momento del trasferimento il ragazzo era cosciente. E sarebbe arrivato vigile e sveglio in ospedale dove è stato stabilizzato. La prognosi è riservata. Ora è in rianimazione per un monitoraggio.

La società Albese e il responsabile del settore giovanile della società, Francesco Tarsitano, hanno voluto ringraziare pubblicamente il pronto intervento e l'allenatore del Dogliani Gianni Spinosa. "Si tratta di un soccorritore del 118, senza il suo intervento prezioso la situazione sarebbe stata molto peggiore".