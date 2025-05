Al mercato di Barge parte il tour referendario: “Informare è un dovere, votare è un diritto”

Anche Barge ha dato il via alla propria campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno, con il primo punto informativo allestito giovedì scorso in occasione del mercato settimanale. Un’occasione per parlare con i cittadini, distribuire materiali e ricordare che la Costituzione italiana riconosce il diritto dei cittadini a intervenire direttamente nella vita democratica attraverso il voto popolare.

Ad accogliere i passanti c’erano i volontari del Comitato Referendario, impegnati a spiegare le ragioni della consultazione e l’importanza della partecipazione attiva. “Questa è una possibilità concreta per far sentire la propria voce”, hanno spiegato. “Anche quando – come in questo caso – il tema è circondato da un silenzio informativo che somiglia a un boicottaggio, da parte dei media e delle istituzioni”.

Il punto informativo di Barge è solo la prima tappa di un tour che toccherà numerosi centri della zona e che si svilupperà per tutto il mese, fino alle giornate elettorali di giugno.