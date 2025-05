Cittadinanza onoraria di Bra a Emma Bonino, il plauso di +Europa

Una delegazione di +Europa composta da Flavio Martino, Elena Teteryanik, Rudi Paesante e Lorenzo Roggia ha partecipato, presso la sala del municipio di Bra, alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Emma Bonino.

"Siamo contenti di questo riconoscimento che premia l' impegno di una donna che non ha bisogno di presentazioni." - Hanno dichiarato - "Sono innumerevoli le sue battaglie e le sue lotte per i diritti civili, per la democrazia, per i diritti delle donne e per una giustizia giusta in Italia e nel mondo. Il nostro apprezzamento va al sindaco Gianni Fogliato e al consiglio comunale di Bra per questa iniziativa."