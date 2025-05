Il Circolo PD del Monviso: "Sconcerto per le dichiarazioni della sindaca di Manta durante la presentazione di “Patto Civico” a Saluzzo"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato, inoltrato dal circolo del Monviso del Partito Democratico, nel quale vengono criticate le dichiarazioni della Sindaca di Manta durante la presentazione di “Patto Civico” a Saluzzo

Il circolo del Monviso del Partito Democratico esprime stupore per l’intervento della Sindaca di Manta durante la presentazione di “Patto Civico” avvenuta lo scorso 8 maggio durante un’assemblea pubblica a Saluzzo. Riteniamo grave dal punto di vista delle relazioni istituzionali che un primo cittadino di un Comune confinante entri pubblicamente in polemica con un’amministrazione democraticamente eletta e legittimata dal voto dei cittadini.

Evocare il presunto depotenziamento dell’ospedale cittadino, dopo la prova data durante la pandemia e oggi oggetto di importanti interventi di miglioramento, svilire il lavoro di rivitalizzazione culturale ed edilizia del centro storico, ritornare sulla perdita di servizi quale il tribunale - dove il Comune non aveva alcuna competenza e comunque ha condiviso tale sorte con altre realtà provinciali, quali Alba e Mondovì - non è esempio di un confronto che si vorrebbe propositivo ed aperto, ma è un gratuito, oltre che ingiustificato, attacco all’amministrazione saluzzese. In un contesto in cui sarebbero auspicabili collaborazione e rispetto reciproco tra gli enti locali, tali uscite pubbliche rischiano di compromettere il clima di dialogo e di lavoro comune che i territori della pianura e delle valli dovrebbero invece coltivare, come peraltro auspicato negli interventi di altri partecipanti all’incontro.

Riteniamo inoltre inopportuno che la Sindaca di Manta – Comune che certamente non è esente da sfide e criticità – scelga di dedicare il proprio tempo e la propria attenzione per interferire nel dibattito politico di un’altra comunità, anziché concentrarsi sulla gestione dei problemi del proprio territorio. Il Partito Democratico di Saluzzo, delle Valli e della pianura del Monviso ribadisce pieno sostegno al progetto di Insieme si può, che nasce da un lungo percorso di partecipazione, visione, apertura ed inclusione, evidentemente molto apprezzato da cittadine e cittadini ed invita tutte le forze politiche e istituzionali a mantenere toni rispettosi e costruttivi, nell’esclusivo interesse delle nostre comunità