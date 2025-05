"Nen Mac Tabui": un successo di pubblico per i 50 "quattro zampe" in passerella

Il piu’ simpatico è stato Valdo accompagnato da Enrico, il più lento Teo accompagnato da Claudio: sono due tra i tanti i premi assegnati sulla passerella di “Nen mac tabui”, quarta edizione, ieri a Saluzzo. Un grande successo anche quest’anno per la manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe meticci e non. che si è svolta in piazza Cavour, organizzata dalle sezioni saluzzesi di Enpa - Ente nazionale Protezione Animali e N.O.G.R.A. -Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e patrocinio del Comune.

Stand, informazioni, animazioni a cura di “Insieme felici” di Sara Mauro, con percorsi di mobility e giochi di attivazione mentale aperti a tutti i partecipanti e il momento centrale, con un presentattore d’eccezione, l’attore di cinema e teatro pluripremiato Mario Bois.

Oltre cinquanta i cani sul carpet, accompagnati dai loro umani e una grande partecipazione affettiva e numerica, non solo territoriale.

“Oltre la simpatia dei protagonisti a 4 zampe, è stato bello vedere l’affiatamento e gli occhi negli occhi, con il loro amico uomo, nonostante per loro fosse un contesto non abituale - ha evidenziato il presentatore - Tra gli aspetti che mi hanno fatto molto piacere: il conoscere, attraverso le loro storie, che tanti cagnolini arrivano da adozioni lontane, spesso da canili lager. L’essere stati adottati ha dato loro una vita in famiglia piena di amore e cure.

Grazie alle persone che hanno avuto questa sensibilità: senza dimenticare il fatto che il regalo il piu grande lo fa il cane alla persona, scegliendola come amico del cuore, per tutta la vita. Quindi adottate, adottate e aiutate le associazioni di volontariato che si occupano del benessere animale".

I cinquanta "quattro zampe" in passerella hanno ricevuto un ricco “pacco gara” offerto dagli sponsor Almo Nature, MSd Animal Health e Acqua Potecchio srl.

I premi sempre di Almo Ntaure ono stati assegnati alle seguenti categorie

. il maschio più anziano Winnie accompagnato da Roberto

· la femmina piu’ anziana Nalla accompagnata da Maria Rita

· il maschio più giovane Nino accompagnato da Maria Vittoria

· la femmina più giovane Agape accompagnata da Maddalena

· il piu’ simpatico Valdo accompagnato da Enrico

· il più lento Teo accompagnato da Claudio

· il piu’ grasso Mirtilla accompagnata da Flavio

· il più smilzo Marley accompagnato da Stefania

· la conduttrice più giovane Lysa con il cagnolino Bau.

I premi speciali, targhe offerte dalle associazioni N.O.G.R.A. e E.N.P.A., sono state assegnate: a Lilly Trilly Aki Cherie e Chanelle accompagnati da Deborah per il gruppo più numeroso; a Desy accompagnata da Anna, la cagnolina più peperina.

Il profumo offerto dalla profumeria ELITE è stato assegnato: a Cookie accompagnata da Arianna e Martina, le più eleganti. Le confezioni di miele offerte da GolosApe di Cavarrero Stefania sono state assegnate: a Diana accompagnata da Gianfranco, la cagnolina più dolce; a Trilly e Tommaso, “chi si assomiglia si piglia”.

A nome degli organizzatori Paola Bano presidente Enpa Saluzzo ringrazia gli sponsor: Almo Nature, Msd animal health, Profumeria Elite, Golosape , Pontevecchio srl, Tipolito Europa, Serigrafia b-stampa, Armando Garden, Saluzzo Broker, Alpicavi, La Ele barber dog, Il gate per l’Eden, Ferramenta Manino, pizzeria Piedigrotta, Caffè Principe, i due Monti che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento e tutti i volontari che hanno partecipato con grande impegno all’organizzazione e allo svolgimento della giornata.