Rovesci e temporali fino a giovedì, poi si intravede una pausa

Ancora qualche giorno dominato dall'instabilità, poi si prospetta un weekend più tranquillo.

Temperature in calo tra oggi e giovedì soprattutto in montagna, poi lentamente risaliranno.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi martedì 11 e domani mercoledì 12 giugno.

Al mattino irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento associata a rovesci o temporali sulle Alpi in spostamento sulle pianure. Oggi fenomeni più intensi su settori settentrionali tra torinese e novarese, ma non mancheranno anche sul cuneese. Domani saranno più diffusi sulle pianure e in spostamento verso la Lombardia.

Temperature in calo, con massime comprese tra 24 e 26 °C oggi, mentre domani tra 21 e 23 °C. Minime mercoledì mattina tra 13 e 16 °C. Venti deboli o moderati orientali oggi nel pomeriggio su novarese, vercellese e parte del torinese, che saranno il probabile responsabile dei forti temporali di oggi, mentre deboli o localmente moderati meridionali su basso Piemonte. Altrove e domani generalmente assenti o deboli variabili. Attenzione sempre a possibili forti raffiche durante i temporali.

Da giovedì 13 giugno.

Tendenza ad esaurimento dellì'instabilità a partire da giovedì per la formazione di un temporaneo promontorio anticiclonico, con fenomeni più isolati e più deboli, e giornate più soleggiate. Le temperature tenderanno a risalire lentamente ed a riportarsi nelle medie del periodo. Tuttavia sembra solo un pausa temporanea, vedremo nei prossimi aggiornamenti se verrà confermata questa tendenza.

