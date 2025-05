In fiamme abitazione a Bagnasco

È stato probabilmente un corto circuito a innescare l'incendio che nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, ha interessato un'abitazione nel territorio comunale di Bagnasco.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio: le fiamme hanno colpito il primo piano di una casa in via Fossato dove, fortunatamente, al momento dello scoppio dell'incendio non erano presenti persone.

I Vigili del Fuoco sono intervenute sul posto verso le 13, con le squadre dei distaccamenti dei volontari di Garessio e Ceva e dei permanenti di Mondovì. È stato richiesta anche la presenza del 118 di Ceva, ma per fortuna non risultano persone coinvolte o ferite. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale di Bagnasco.

L'intervento si è concluso verso le 15.30, dopo che i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e hanno provveduto alla messa in sicurezza dello stabile.