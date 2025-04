Castiglione Tinella piange il vicesindaco Bruno Arione. Aveva 58 anni

Si svolgeranno domattina, martedì 15 aprile, alle ore 10 nel santuario di Nostra Signora del Buon Consiglio a Castiglione Tinella, i funerali di Bruno Arione, 58 anni compiuti nel febbraio scorso, agricoltore e titolare di una conosciuta azienda vitivinicola in frazione Causano, spentosi in conseguenza di un improvviso malore occorsogli nella notte tra sabato e domenica.

Del centro della Valle Belbo l’uomo era vicesindaco da quasi due mandati, come ricorda il primo cittadino Bruno Penna. "Siamo tutti molto sconvolti. Bruno era in amministrazione con me da quasi quindici anni, quasi tre consigliature, c’è sempre stato. Da due era il mio vice, con deleghe ad agricoltura, edilizia, urbanistica, difesa del suolo. Non rimane che essere vicini alla famiglia, a partire dalla figlia Roberta, che in passato ha lavorato in municipio. Insieme a tutti gli amministratori e ai dipendenti comunali ci stringiamo con affetto al loro dolore".

Insieme alla figlia e al figlio Federico, Bruno Arione lascia la moglie Ursula e la madrina Leonora.

L’imprenditore e amministratore verrà ricordato col rosario di preghiera in programma questa sera, lunedì, a partire dalle 21 la stessa chiesa della frazione castiglionese.

Per richiesta della famiglia, non fiori ma opere di bene.