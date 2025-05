"Festival Cherasco tra le Storie" e "Premio Cherasco Storia": grandi eventi in arrivo nella Città delle Paci

A Cherasco il 16-17-18 maggio un grande week-end di cultura dedicato alla Storia e alle Storie: la prima edizione del Festival Cherasco tra le Storie affiancherà la ventiquattresima edizione del Premio Cherasco Storia.

IL FESTIVAL Cherasco Tra le Storie

Il tema di ispirazione dell’evento è l’idea del racconto, inteso come l’espressione per parole, suoni, immagini e suggestioni del meraviglioso e complicato universo umano.

Il Festival si colloca nel perimetro del Premio Cherasco Storia, dal venerdì alla domenica, per una tre giorni pensata per coinvolgere tutta la città e per valorizzare la cultura, la storia e l’architettura di Cherasco, con un programma di appuntamenti differenziati per tipologia e dimensione.

Gli incontri, diffusi per la città, tra presentazioni di libri a tema, lezioni, spettacoli e musica saranno tutti gratuiti.

Si partirà il venerdì 16 maggio al mattino con l’appuntamento, organizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo, per gli studenti partecipanti al Premio Cherasco Storia. Sempre il venerdì sera grande apertura del Festival Cherasco Tra Le Storie con una Lectio Magistralis del Professor Umberto Galimberti - ingresso libero fino ad esaurimento posti - e la successiva consegna del Premio alla Carriera Cherasco Storia a Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino.

Nei tre giorni si alterneranno sui palchi di Cherasco tra gli altri: Enrico Brizzi, Nicoletta Romanoff, Mario Desiati, Franco Arminio, Eleazaro Rossi, Melania Mazzucco, Walter Veltroni, Luciano Violante, Teresa Ciabatti, Domenico Quirico, Matteo Saudino e molti altri ancora.

“Quest'anno vogliamo ancora di più rafforzare la nostra proposta culturale per coinvolgere un pubblico sempre più vasto che qui a Cherasco si dimostra sempre attento e partecipe alle iniziative a tematica culturale. Racconteremo le storie che ci uniscono: quelle del passato, del presente e del futuro” - dichiara il Sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti - “Un nuovo appuntamento che si affianca al prestigioso Premio Cherasco Storia che siamo certi sarà l’occasione per esplorare, condividere e vivere la cultura in tutte le sue forme. Siamo orgogliosi di aver ottenuto per il Festival Cherasco Tra Le Storie il patrocinio della Camera dei Deputati e del Ministero della Cultura”.

“Racconteremo le storie che ci uniscono: quelle del passato, del presente e del futuro grazie al prezioso lavoro di Produzioni Fuorivia e di IL che hanno dato concretezza alle nostre intenzioni”, ha ancora dichiarato Mara De Giorgis, Assessore alla Cultura del Comune di Cherasco.

La Direzione artistica e organizzativa del Festival è affidata congiuntamente a Produzioni Fuorivia e a IL Idee al Lavoro.

Il programma completo del Festival Cherasco tra le Storie e del Premio Cherasco Storia saranno disponibili nei prossimi giorni sulle pagine social di Cherasco Tra Le Storie- Instagram @cherascotralestorie - Facebook Cherasco Tra le Storie e sul sito del Premio Cherasco Storia www.premiocherascostoria.it

Il Premio Internazionale Cherasco Storia

Il Premio Interazionale “Cherasco Storia”, fondato nel 1997, considera e premia, a libera scelta di una selezionata e prestigiosa giuria, opere dell’ultimo biennio di autori italiani e stranieri (in questo caso tradotte e pubblicate in Italia) che trattino temi storici e mostrino due caratteristiche fondamentali, il rigore scientifico e la qualità della scrittura. Il Premio è caratterizzato da una specifica attenzione alla forma della comunicazione scientifica della storia, dall’antichità all’epoca contemporanea. Non è riservato a opere di divulgazione, ma è aperto a quei libri che aggiungano alla novità dei contenuti e al rigore della trattazione una chiarezza espositiva che li renda immediatamente accessibili al pubblico colto e specialmente a quello degli studenti. Accanto al Premio Interazionale “Cherasco Storia”, ogni anno la Fondazione De Benedetti Cherasco 1547 assegna un ulteriore riconoscimento per i meriti nella divulgazione storica a una personalità del mondo del giornalismo o della cultura.

La Giuria del Premio è presieduta da Francesco Benigno, Professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Teramo.

I Vincitori del Premio Internazionale Cherasco Storia 2025

Premio Internazionale Cherasco Storia 2025

Francesco Paolo De Ceglia Vampyr. Storia naturale della Resurrezione (2023)

Premio Internazionale Cherasco Storia Fondazione De Benedetti - Cherasco 1547 per il giornalismo​

Enrico Mentana. Giornalista, Direttore Tg La7

Premio Internazionale Cherasco Storia per l'Economia

Domenico Siniscalco, economista, già Ministro della Economia e delle Finanze

Premio Internazionale Cherasco Storia alla Carriera

Christian Greco, Direttore Museo Egizio di Torino

PROGRAMMA



Venerdì 16 maggio

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

18.00 Premio Internazionale Cherasco Storia

Franco CARDINI | L’avventura di un povero Cavalier del Cristo

19.00 Premio Internazionale Cherasco Storia

Alberto MINGARDI | L’intelligenza del denaro. Perché il mercato ha ragione anche quando ha torto

GIARDINI DELLA MADONNINA

19.30 Storie di Adolescenza

Enrico BRIZZI | Due

PIAZZA ARCO DEL BELVEDERE

20.45 Storie di Filosofia

Umberto GALIMBERTI | Le figure del tempo e della storia

22.15 Premio Internazionale Cherasco Storia

alla Carriera Christian Greco

Sabato 17 maggio

TEATRO G. SALOMONE

Premio Internazionale Cherasco Storia 2025

Francesco Paolo DE CEGLIA | Vampyr. Storia naturale della resurrezione

Premio Internazionale Cherasco Storia | Fondazione De Bendetti – Cherasco 1547

per il giornalismo

Enrico MENTANA

Premio Internazionale Cherasco Storia 2025 per l’economia

Domenico SINISCALCO

GIARDINI DELLA MADONNINA

17.30 Storie di Fragilità

Matteo SAUDINO | Anime fragili

17.30 Storie di resistenza

Walter VELTRONI | Iris, la libertà

PIAZZA ARCO DEL BELVEDERE

19.30 Storie di Irriverenza

Eleazaro ROSSI | grande figlio di pu***na

21.00 Storie di Poesia

Franco ARMINIO | Caraluce

Domenica 18 maggio

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

10.00 Premio Internazionale Cherasco Storia

Francesco BENIGNO | La storia al tempo dell’oggi

15.00 Premio Internazionale Cherasco Storia

Simone PATANIA | Cercare l’impossibile senza essere diversi

GIARDINI DELLA MADONNINA

10.30 Storie di Donne

Melania Mazzucco | Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne

11.30 Storie di Segreti e Silenzi

Mario DESIATI | Malbianco

12.30 Storie di Famiglia e Spiritualità

Nicoletta ROMANOFF | Come il tralcio alla vite

15.30 Storie di Incontri

Teresa CIABATTI | Donna regina

16.30 Storie della Fine

Luciano VIOLANTE | Ma io ti ho sempre salvato

17.30 Storie di Guerra

Domenico QUIRICO | Il tempo dei lupi

CHIESA DI SAN GREGORIO

18.30 Storie di musica e Potere

Virman CUSENZA e Marco SCOLASTRA



EVENTI COLLATERALI

MOSTRE

Palazzo Salmatoris, NATURA E VITA, Daniele Fissore: opere dal 1973 al 2017

Chiesa di San Gregorio, IN VINO VERITAS, I produttori di Barolo nelle fotografie di Danilo Mauro Malatesta

Chiesa di San Gregorio, CUBIQA, Bocce quadre d’autore, a cura dell’Associazione Bocce Quadrea Mondovì

PASSEGGIATE OLFATTIVE Giardino dei Semplici 17 maggio ore 10.30 e 16.30

ACQUA DI CHERASCO | Una storia tra le storie a cura di Stefania Rossi

(€ 10,00 a persona) | Prenotazione obbligatoria, info@acquadiocherasco.it



SPETTACOLI

17 maggio – ore 14.00, P. TEATRO DI SAN GREGORIO, Spettacolo di danza, Danzarte Cherasco,

18 maggio – 10.30 e 15.30, Cortile dei PADRI SOMASCHI, Spettacolo di danza, Il sole a Mezzanotte

18 maggio, ore 10.00, Gioco delle Bocce Quadre

18 maggio, Bandakadabra in tutta la città