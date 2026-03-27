Pasqua al Castello di Racconigi alla scoperta della passione peri motori dei membri di Casa Savoia

Domenica 5 aprile, per il ciclo #domenicalmuseo, l'Ufficio Turistico di Racconigi propone un percorso all’interno del Castello Reale dedicato alla passione per le automobili di vari membri di casa Savoia. L'interesse per l'automobile iniziò molto presto a Racconigi.

Il cavalier Michele Ceriana Maineri, racconigese d'adozione, dalla sua residenza a Tenuta Berroni si informava, per conto della banca di famiglia, di investimenti in questo settore e, nel luglio del 1899, fu ritratto a Palazzo Bricherasio a Torino alla firma della nascita della FIAT. Fu il suo automobile il primo a circolare in città. Dall'agosto del 1901 anche Vittorio Emanuele III venne visto a bordo della sua nuova vettura dando il via alla fiorente stagione della produzione dell'auto in Italia. I Savoia furono appassionati di questo mezzo di trasporto: la Regina Margherita lo aveva provato già nel 1899 e dal 1902 risulta possedere un automobile e giunse ad averne 13; il Re fu più moderato e il suo garage di primo Novecento ne contò 3; i cugini, i Duchi d'Aosta, di Genova e rispettivi figli divennero dei grandi fruitori e anche testimonial per promuovere questo nuovo mezzo. Spesso i vari parenti raggiungevano i Sovrani a Racconigi e talvolta tutti insieme partivano per qualche scampagnata. Per Vittorio Emanuele III ed Elena le fughe in automobile divennero un modo per riacquistare un po della libertà di cui erano stati privati con l'ascesa al trono.

Le curiosità non mancano e Racconigi fu protagonista di quest'epoca.

Per saperne di più, l'appuntamento al Castello di Racconigi dedicato alla passione delle auto si terrà domenica 5 aprile alle ore 11:30 e alle 14:45.

Il calendario di “Racconigi si racconta” continua poi con una proposta speciale domeni. Sabato 2 maggio ci sarà invece il primo appuntamento con i Royal Community Tour in campagna “Il risveglio del Maira”, un percorso escursionistico sul Sentiero sul Maira e visite al Laboratorio Aulina e al Castello Reale.

Per informazioni è possibile consultare la pagina del Consorzio Conitours www.cuneoalps.it o telefonare al numero 0171 696206.