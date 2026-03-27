"Suoni dal Monviso" cala un altro asso: dopo Arisa arriva Francesca Michielin

Francesca Michielin salirà sul palco di "Suoni dal Monviso".

Dopo l’annuncio di Arisa (attesa a Sampeyre domenica 19 luglio), il festival organizzato dai Polifonici del Marchesato cala il suo secondo asso.

La 31enne cantautrice e polistrumentista di Bassano del Grappa (Vicenza) che si esibirà a Losasse di Paesana, domenica 5 luglio (ore 15.30), nella stessa arena che due anni fa ospitò Diodato. Molto apprezzata dalla critica per la sua autenticità, espressività vocale e capacità interpretativa, Michielin è considerata tra le migliori interpreti del pop italiano attuale.

Sulla scia del successo del suo primo live all’Arena di Verona, che a ottobre 2025 ha registrato oltre 10.000 presenze, nell’estate 2026 Francesca Michielin proporrà “Strega comanda”, il nuovo tour che la vedrà protagonista da nord a sud, tra litorali e alta quota, in alcune delle location più suggestive d’Italia.

In questo contesto si inserisce l’evento di Suoni dal Monviso, nel quale Francesca Michielin si presenterà in trio per regalare i suoi ultimi lavori, in particolare l’Ep “Anime”, e i successi che l’hanno resa celebre: "Distratto", "L’amore esiste", "Nessun grado di separazione" (canzone con la quale si è classificata al 2° posto al Festival di Sanremo nel 2016), "Un cuore in due", "Chiamami per nome" (2ª a Sanremo 2021) e "Fango in Paradiso" (presentato a Sanremo 2025).