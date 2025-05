Al via nell'Università di Scienze Gastronomiche i "Dialoghi di Pollenzo": al centro, la biodiversità come motore di sviluppo del Paese

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e la Fondazione Patto con il Mare per la Terra inaugurano il 22 maggio 2025 la prima edizione dei Dialoghi di Pollenzo, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Questo appuntamento, che avrà cadenza annuale, si propone di essere un Centro di Pensiero sulla Biodiversità, un’occasione di confronto per studiosi, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di generare idee e stimoli capaci di influenzare positivamente la società e le politiche ambientali e sociali, sia a livello locale che globale, e diventare un riferimento all’avanguardia sul tema della biodiversità e della sostenibilità.



L’iniziativa conferma la missione che contraddistingue sia Pollenzo, quale ateneo, da sempre impegnato nella valorizzazione della biodiversità attraverso l’educazione e la ricerca, sia la Fondazione Patto con il Mare per la Terra, nata nel 2024 proprio per affrontare queste sfide cruciali e contribuire attivamente alla transizione ecologica.



L’edizione 2025 dei Dialoghi di Pollenzo, vedrà la partecipazione di accademici, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo scientifico e imprenditoriale, per esplorare le interconnessioni tra ambiente, agricoltura, economia e società.

La giornata si aprirà alle ore 9.45 con l’accoglienza dei partecipanti. Ad introdurre i Dialoghi saranno il Rettore dell’UNISG Nicola Perullo, il Presidente dell’Università Carlo Petrini e Roberto Danovaro, Presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Dario Nardella, europarlamentare e membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che presenterà una riflessione sulla strategia europea per l’agricoltura e la biodiversità. Seguirà nel corso della mattinata una serie di interventi che affronteranno la biodiversità da diverse prospettive. Gianfranco Bologna, direttore scientifico WWF Italia e membro del Club di Roma, porrà l’accento sul legame profondo tra biodiversità e sostenibilità. Francesca Greco, Marie Curie fellow presso l’Università di Bergamo, tratterà il tema del bluewashing, fornendo strumenti per riconoscerlo e contrastarlo. Carlo Blasi, Direttore scientifico CIRBISES, collegato online dalla Sapienza Università di Roma, parlerà del ripristino della natura come conseguenza diretta della tutela della biodiversità.

Il contributo di Davide Geneletti, dell’Università di Trento, evidenzierà l’importanza degli ecosistemi urbani nella sostenibilità delle città, mentre Nunziacarla Spanò, dell’Università di Messina, analizzerà il ruolo della biodiversità marina nella valutazione dell’impatto ambientale. Infine, Alessandro Chiarucci dell’Università di Bologna discuterà delle “arche della biodiversità dell’Antropocene”, un tentativo di salvaguardare frammenti di natura per le generazioni future.



I lavori riprenderanno alle ore 15.00 con una tavola rotonda dedicata al rapporto tra imprese e biodiversità, moderata dalla giornalista e attivista ambientale Donatella Bianchi. Il dibattito coinvolgerà figure di spicco del mondo imprenditoriale come Michele Andriani (ANDRIANI S.p.A.), Antonella Beltrame (CORTILIA), Corrado Paternò Castello (BONIVIRI), insieme a rappresentanti del terzo settore quali Barbara Nappini (Slow Food) e Stefano Ciafani (Legambiente).

A chiudere la giornata, alle ore 16.30, sarà l’intervento di Silvio Greco, Segretario Generale del Consiglio Scientifico della Fondazione PMT, che tirerà le fila dei numerosi spunti emersi durante l’incontro.