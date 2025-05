Da Genova ad Alba sulle orme di Leonardo Cocito: studenti in cammino per riscoprire la Resistenza

Ci sono strade che non si imparano sui libri, ma si comprendono soltanto attraversandole. È con questo spirito che un gruppo di studenti del Liceo “Da Vigo - Nicoloso” di Recco, accompagnati dal loro insegnante Roberto Colombo, ha percorso a piedi un itinerario di circa 145 chilometri da Genova ad Alba, seguendo idealmente le tracce di Leonardo Cocito, professore partigiano, nato e cresciuto a Genova, che insegnò al Liceo Classico “Govone” prima di unirsi alla Resistenza e venire fucilato dai nazisti nel 1944.

Il cammino, durato sei giorni (dal 30 aprile al 5 maggio) e riconosciuto ufficialmente come attività scolastica, è partito dalla scuola in cui Cocito studiò, il Liceo “Cristoforo Colombo” di Genova, e si è concluso davanti all’istituto in cui insegnò, nel cuore di Alba. Un percorso fisico e simbolico, che ha unito memoria storica, impegno civile e scoperta del paesaggio.

"Questo trekking è nato all’interno del progetto 'Studenti in quota', che porto avanti dal 2008 con lo scopo di promuovere l’escursionismo in ambito scolastico", racconta il professore Roberto Colombo, ideatore dell’iniziativa. "Alcune attività le organizziamo la domenica o nei periodi di vacanza, ma questa volta la scuola ha riconosciuto ufficialmente l’iniziativa per la sua valenza culturale".

Il gruppo ha affrontato un percorso impegnativo, con oltre 6.000 metri di dislivello positivo complessivo, alternando tappe brevi a giornate superiori ai 25 chilometri. La fatica, resa più intensa dalle salite dell’entroterra e delle Langhe, è stata affrontata con determinazione e spirito di gruppo.

L’itinerario, che attraversa l’Appennino e le Langhe, diventerà oggetto di una guida escursionistica a sfondo culturale, secondo volume di una collana edita da Erga Edizioni. Dopo “La via dei poeti”, dedicata a Eugenio Montale e al percorso da Genova a Milano, la nuova pubblicazione riguarderà quella che è chiamata la “La via dei banditi”: un nome che richiama i sentieri percorsi dai partigiani durante la Resistenza e che sottolinea il profondo significato etico e civile del cammino.

"Collegare un percorso fisico a un tema culturale forte permette agli studenti di vivere ciò che studiano, e non solo di apprenderlo. Leonardo Cocito era il professore di lettere di Beppe Fenoglio e collega di Pietro Chiodi; come loro, è diventato testimone di un’epoca in cui insegnare significava anche scegliere da che parte stare", aggiunge Colombo.

Il trekking ha voluto raccogliere il lascito morale e culturale di Cocito, Chiodi, Fenoglio, Augusto Monti e altri protagonisti della Resistenza, seguendo i passi e le geografie che attraversarono nel corso della loro vita e del loro impegno. Un percorso tra memoria e paesaggio, in cui lo studio ha preso forma concreta nella fatica del cammino, nella condivisione e nella riflessione collettiva.

Nelle ultime due tappe, agli studenti e al professore si è unito anche il preside dell’istituto ligure, che ha scelto di camminare con loro per condividere l’arrivo ad Alba e partecipare all’incontro ufficiale con il dirigente scolastico del liceo Govone, Roberto Buongarzone. Un gesto semplice, ma significativo, che ha suggellato idealmente l’unità tra i due mondi, quello della partenza e quello della destinazione.