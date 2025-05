Borgo San Dalmazzo: al via la seconda edizione del progetto "Anziani In-forma"

Con la primavera riprendono le passeggiate escursionistiche rivolte agli over65 della Valle Stura e di Borgo San Dalmazzo grazie al progetto Anziani In-Forma. Gli appuntamenti a cadenza mensile, ad esclusione del mese di agosto, saranno guidati dalla guida escursionistica Luca Franco. Quest’anno le escursioni programmate saranno anche fuori valle con un appuntamento in apertura in Valle Grana e uno in chiusura in Valle Gesso.

Si partirà martedì 20 maggio, con l’escursione alle Laouziero della Valle Grana, il ritrovo è alle 9.30 a Monterosso Grana.

Mercoledì 25 giugno escursione da San Grato verso Madonna del Pino con partenza da Aisone alle ore 9.30.

Anche l’appuntamento di mercoledì 16 luglio sarà nuovamente in Valle Stura, in alta valle con la passeggiata a Murenz da Villaggio Primavera, ore 9.30 (Argentera).

Per queste prime tre date il rientro alle auto è previsto verso mezzogiorno.

Mercoledì 3 settembre si concluderà il ciclo di appuntamenti in Valle Gesso con l’escursione al Rifugio Valasco, partendo da Terme alle ore 9.30, pranzo in rifugio e rientro previsto verso le ore 16.

Tutte le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria al 327 9268399 (Alessia per la Valle Stura) e 388 4430110 (Marta per Borgo San Dalmazzo). Si consiglia abbigliamento comodo e sportivo, cappellino, acqua, bastoncini da trekking. Le escursioni si svolgono su sentieri semplici con distanze tra i 5 e 7 chilometri con dislivello contenuto. Inoltre, grazie al progetto Anziani In-Forma dal 6 maggio 2025, ogni martedì e giovedì (esclusi i mesi di luglio e agosto) è attivo lo sportello di servizi sanitari e di supporto psicologico presso l’ambulatorio gestito dal Centro Don Luciano Pasquale in via Don Orione 7 a Borgo San Dalmazzo. Gli over65 possono accedere gratuitamente previa prenotazione al numero 353 472 0745, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 11.

“Anziani In-Forma” è un progetto nato con l’intento di favorire l’invecchiamento attivo e migliorare la qualità di vita degli anziani, promuovendo attività motorie, laboratori ludico-didattici e momenti di incontro per contrastare l’isolamento sociale. Grazie al sostegno delle istituzioni e alla collaborazione con varie realtà territoriali, la seconda edizione si arricchisce di nuove proposte e strumenti per stimolare la partecipazione e l’autonomia delle persone coinvolte.

Il progetto Anziani In-forma, finanziato dalla Regione Piemonte, è promosso dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, l’ASL CN1, la Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura, Associazione Don Luciano Pasquale ODV ed Eclectica+.