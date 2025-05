Al "Grandis" di Cuneo si riaprono gli “Sguardi rivolti al sociale”

Si chiude lunedì 19 maggio l’importante progetto per gli studenti dell’indirizzo OTTICO dell’Istituto “S. Grandis” di Cuneo che coinvolge il territorio cuneese attraverso tre associazioni di rilievo nel campo dell’ottica ma anche del sociale: Assopto Federottica Cuneo, Società San Vincenzo de' Paoli e Caritas.

“È un progetto che nasce dalla volontà di coniugare il servizio alla persona, mission preminente di questa scuola - afferma Milva Rinaudo Dirigente dell’IIS-Grandis di Cuneo - pur con le difficoltà presenti nella società odierna”.

Il progetto ha permesso che gli studenti del triennio dell’indirizzo Ottico eseguissero della analisi visive a circa 25 persone, in condizioni di svantaggio e segnalate dalle associazioni coinvolte, per poi realizzare a ciascuno di loro dei nuovi occhiali, grazie al materiale generosamente fornito da ASSOPTO FEDEROTTICA CUNEO.

Il progetto si poneva due obiettivi fondanti: uno di valore sociale, ossia dare voce e risposte concrete ad un bisogno di salute per dei cittadini che per le più svariate ragioni (di natura spesso socio-economica), si vedono costrette a rinunciare alla cura dei loro difetti visivi, mentre il secondo, di tipo formativo, per gli studenti che concretizzano, attraverso un reale compito, ciò che si apprende quotidianamente sui libri di testo.

Il Progetto “ Guardi rivolti al sociale “ , avviato ad inizio gennaio 2025 con l’inizio delle prime visite, si chiude quindi con la consegna degli occhiali prevista per lunedì 19 maggio 2025 alle ore 16 presso l’aula magna dell’IIS S.Grandis di Cuneo, Corso IV Novembre 16.

Gli studenti, seguiti dai prof. Stefano Bellino, Sabina Prudenzano, Adriana Beltramone e Lara Tomatis, si sono occupati di tutte delle fasi progettuali, dall’accoglienza dei candidati, all’esame visivo, alla scelta delle montature e delle lenti oftalmiche idonee e come ultimo step, del confezionamento completo dell’occhiale.

Tutto il materiale per la realizzazione dei dispositivi visivi è stato fornito dagli ottici associati alla “Assopto Federottica Cuneo”, mentre tutte le attività pratiche connesse alla realizzazione stessa sono state svolte dagli studenti sotto l’attenta supervisione di un docente abilitato alla professione.

Questo progetto, frutto di un sentito lavoro di squadra, rappresentauesto progetto , frutto di un grande lavoro di squadra un’esperienza pionieristica che ci auguriamo possa trovare continuità al fine di sollevare, almeno in parte, quei cittadini che palesino uno stato di fragilità economica e sociale.

Grazie a questa fattiva collaborazione tra scuola e territorio, questa campagna si propone, inoltre, di dare una consapevolezza dell’importanza del benessere visivo ad un pubblico che sia il più vasto possibile, oltre ovviamente a fornire una formazione più efficace, incisiva ed orientata all’inclusione per gli studenti del corso Ottico dell’Istituto “S. Grandis” di Cuneo.