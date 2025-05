Nuova luce per la rotonda verso Sant’Anna di Valdieri, lo annuncia il sindaco Guido Giordana di Valdieri.



"Come Amministrazione comunale - scrive -, siamo felici di annunciare l’abbellimento della rotonda che conduce a Sant’Anna di Valdieri con una nuova installazione di luci colorate. Un intervento semplice, ma simbolico, pensato per valorizzare uno degli ingressi principali del nostro territorio.

Le luci, visibili nelle ore serali, donano un tocco di accoglienza e bellezza, contribuendo a rendere più gradevole il paesaggio urbano. Un piccolo segnale di attenzione verso residenti e visitatori, che speriamo venga apprezzato da tutti.

Continuiamo a lavorare per rendere il nostro Comune sempre più curato e attrattivo".