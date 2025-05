Stasera a Carrù si presenta il libro "La Resistenza delle donne in Piemonte" di Cinzia Dutto

Dopo il partecipatissimo esordio di Boves, e le proficue date di Stroppo e di Trinitá, eventi patrocinati dalle rispettive amministrazioni comunali, l'autrice e blogger Cinzia Dutto presenterà, questa sera, il proprio libro presso la biblioteca di Carrù.

Si tratta della ottava fatica letteraria in assoluto per la scrittrice cuneese, la prima scritta a quattro mani. "La Resistenza delle donne in Piemonte" delle edizioni LAR, di Clara Bounous e Cinzia Dutto, ripercorre la storia di molti dei personaggi femminili che nella nostra regione hanno dato un contributo fondamentale al percorso verso la Liberazione del 25 aprile 1945.

Ad una ampia e documentatissima sezione, di taglio prettamente storico, redatta dalla professoressa Bounous, segue una parte di racconto intenso ed emozionale della vita di quattro donne meno conosciute, storie un po' dimenticate nelle pieghe della Storia, ma che, nel loro piccolo mondo e nelle loro grandi scelte, hanno, come recita il sottotitolo del volume: "fatto la differenza".

Anna Maria Dao, Adriana Filippi, Lia Pinna Pintor e Nella Giraudo compongono l'appassionata tetralogia contraddistinta dallo stile diretto ed evocativo che i lettori di Cinzia Dutto hanno imparato ad apprezzare.

L'evento è organizzato dalla locale sezione dell'ANPI, che per il 2025 ha onorato l'autrice regalando, in occasione dello scorso 25 aprile, agli studenti carrucesi vincitori di borse di studio per i propri lavori in tema resistenziale, una copia del libro di Dutto "Margherita sui sentieri del nonno".

Appuntamento per le ore 20,45 di giovedì 15 maggio presso la biblioteca civica di Carrù, in piazza Dante 12. Dialoga con l'autrice: Fabrizio Biolè.

Il 2025 di Dutto si sta rivelando ricco e proficuo, con un altro libro di prossima uscita, un volume che chiude simbolicamente la (prima?) trilogia delle "storia di montagna", iniziata con "Echi dalle terre alte" e proseguita con "Montagne da vivere".

"Vite in salita" sarà presentato in anteprima domenica 18 maggio al Salone del Libro di Torino - Sal TO25. Appuntamento alle ore 16 nello Spazio Editori Piemonte presso il padiglione 2 della manifestazione, spazio K28. L'editore Andrea Garavello e il presidente di Uncem Marco Bussone, autore della prefazione del libro, dialogheranno con l'autrice, moderati da Fabrizio Biolè.