Fossano, da mercoledì mattina non si hanno più notizie di Davide Giobergia

Da mercoledì mattina 5 giugno non si hanno più notizie di un ragazzo di Fossano, Davide Giobergia.

L'uomo, che vive con i genitori, si è allontanato dalla sua casa di San Martino per andare al lavoro a bordo della sua automobile, un Ford Kuga nero targato DY986VR e da allora non si hanno più sue notizie. Anche il suo cellulare non risulta più raggiungibile.

La famiglia, che è in forte stato di apprensione, ha presentato regolare denuncia di scomparsa presso i carabinieri di Fossano.

Chiunque avesse sue notizie, o avvistasse anche solo l'auto, è pregato di segnalarlo immediatamente ai carabinieri di Fossano.