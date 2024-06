Ad Alba si progettano nuove piste ciclopedonali per promuovere la mobilità sostenibile in sicurezza

La mobilità dolce è un tema centrale per cittadini e Amministrazione, rappresentando una soluzione efficace per ridurre il traffico, promuovere spostamenti sostenibili e sviluppare risorse turistiche. Tre importanti progetti sono stati avviati e promettono di migliorare la qualità degli spostamenti, dell'aria e della mobilità sostenibile nel territorio.

“Si tratta di opere che collegano la Sinistra alla Destra Tanaro, come un anello di congiunzione di cui si sentiva la mancanza”, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Reggio.





Pista Ciclopedonale Alba-Canelli

Il primo progetto prevede la creazione di una pista ciclopedonale di oltre 28 km, attraversando 11 comuni. Questo collegamento fa parte di un ambizioso progetto più ampio, che mira a connettere oltre 40 centri del Piemonte lungo un percorso di oltre 200 km. Grazie al secondo posto ottenuto tra altre candidature, la Regione Piemonte ha assegnato un contributo di 10 milioni di euro, con un cofinanziamento di 1 milione di euro. Il progetto, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dovrà essere presentato entro i primi mesi del 2025.





Pista Ciclopedonale Alba-Piobesi

In fase di progettazione avanzata, questo grande piano coinvolge sei comuni della Sinistra Tanaro. La pista ciclabile sarà finanziata a livello regionale con 7 milioni di euro, con un cofinanziamento del 10% da parte dei comuni di Alba, capofila del progetto, Guarene, Piobesi, Corneliano, Castagnito e Magliano Alfieri. “Finalmente abbiamo creato questi assi forti, verso Torino e Asti, che porteranno sviluppo anche ai rami secondari e apriranno enormi possibilità grazie al nuovo collegamento delle frazioni con la città,” dichiara Reggio.





Pista Ciclopedonale sul Ponte Albertino

Presto inizierà la progettazione dell’attraversamento ciclopedonale sul ponte “vecchio”, che collegherà i due lati del fiume Tanaro. “La pista ciclopedonale del ponte Albertino è un progetto storico di cui si parlava da molto tempo e per il quale finalmente sono stati trovati i fondi necessari per finanziarlo. È un risultato di cui la nostra Amministrazione è molto fiera, in quanto elemento necessario alla città”, racconta l’assessore Reggio.

Questa nuova infrastruttura, dedicata esclusivamente a pedoni e ciclisti, eliminerà il piccolo e stretto marciapiede attualmente esistente, offrendo una soluzione moderna e più sicura. Nei giorni scorsi, ad Alba, si è tenuto un incontro tra i vari sindaci dei comuni coinvolti per definire le convenzioni necessarie.