Imprenditori e studenti in dialogo grazie a Cherasco Storia

Venerdì 16 maggio il Teatro Salomone di Cherasco ha ospitato l’incontro - organizzato in collaborazione da Confindustria Cuneo e il Comune di Cherasco - tra imprenditori del territorio e studenti del Liceo Giolitti-Gandino, dell’Istituto Velso Mucci, dell’Istituto Ernesto Guala e dell’Istituto Salesiano di Bra. L’appuntamento ha coinvolto le alunne e gli alunni, protagonisti del percorso del Premio Cherasco Storia.

L’iniziativa, attiva dal 2021, nasce con l’obiettivo di costruire un dialogo diretto tra scuola e impresa, offrendo ai giovani strumenti per orientarsi tra istruzione, innovazione, nuove professioni e mondo del lavoro.

Dopo la presentazione di Confindustria Cuneo e un quadro generale del contesto produttivo cuneese, è toccato agli imprenditori salire sul palco per interagire con la platea. Cristina Pilone, Ceo di Lpm Mondovì, ha raccontato l’evoluzione dell’azienda leader del settore dei prefabbricati, evidenziando il percorso di crescita che l’ha contraddistinta negli ultimi decenni. È poi intervenuto Carlo Putetto, Ceo di Carbonteam, che ha condiviso la visione di un’impresa fondata su competenze altamente tecniche, attiva nel settore dei materiali compositi applicati a robotica, automotive e design, mostrando ai giovani una lavorazione appena terminata e destinata al mondo della Formula 1.

Con Paola Lanzavecchia, direttore operativo dell’azienda vitivinicola Villadoria e presidente della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo, si è parlato di identità familiare, leadership femminile e valorizzazione del talento nel mondo del lavoro. Gabriele Fronzé, Ceo di Elemento Cloud, ha portato l’esperienza di una startup nata dalla ricerca scientifica, oggi attiva nel campo delle infrastrutture cloud, che punta sulla corrispondenza tra il progetto e le persone che lo portano avanti. In chiusura Elio Becchis, direttore della Fondazione Dig421, ha illustrato le prospettive offerte dalla trasformazione digitale e l’importanza di preparare le nuove generazioni a queste nuove sfide, raccontando le tante iniziative che la Fondazione e TesiSquare hanno realizzato anche a favore della collettività.

Così Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, ha spiegato alle scuole presenti il senso dell’iniziativa: «La storia si può leggere all’indietro, per analizzare il passato, ma può anche essere una chiave per immaginare il futuro. È questo che vogliamo fare con voi: partire dalle storie di oggi, che hanno preso vita su questo palco, per aiutarvi a immaginare il vostro futuro lavorativo. Il nostro impegno, come associazione di imprese, è proprio quello di offrire strumenti, spunti e chiavi interpretative per scoprire il vostro talento e capire in che direzione svilupparlo».

Il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna - nel ribadire quanto rafforzare il dialogo tra scuola e impresa significa investire nei giovani, aiutandoli a orientarsi, a riconoscere le proprie potenzialità e a compiere scelte consapevoli - ha ricordato il valore del ruolo imprenditoriale sul territorio: «Collaboratori, non dipendenti: persone con cui costruiamo ogni giorno valore, motivazione, crescita per le famiglie e le comunità. Ed è questo che conta davvero. Il mio invito, oggi, è semplice: non siate spettatori della vostra vita. Siate protagonisti guidandola nella direzione che desiderate. Nessuno può scegliere per voi. Solo voi potete decidere chi volete diventare».