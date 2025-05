Cna Cuneo: Mauro Carlevaris confermato alla guida dell’associazione [FOTO]

Tempo di bilanci e progetti per il futuro: sono stati questi i temi scelti da Cna Cuneo per presentarsi ai suoi associati, nella prestigiosa location di Pollenzo, dove si è svolta, giovedì 15 maggio l'assemblea elettiva dell’associazione, alla presenza di tutte le autorità istituzionali del territorio, e di Giovanni Genovesio e Delio Zanzottera, Presidente e Segretario regionali di Cna Piemonte.

Nel corso dell’assemblea sono state rinnovate tutte le cariche sociali per il quadriennio 2025-2029, confermando la fiducia per acclamazione dell’attuale Presidente, Mauro Carlevaris che sarà supportato dai presidenti zonali e vicepresidenti provinciali: Massimiliano Cravera (Borgo San Dalmazzo e Cuneo), Claudia Priola (Alba e Bra), Marco Turco (Fossano e Mondovì), Davide Dotta (Saluzzo e Savigliano).

“Ringrazio tutti coloro che hanno riposto di nuovo la loro fiducia in me – ha dichiarato Mauro Carlevaris – Stiamo vivendo un momento particolarmente delicato, perché tanti sono i cambiamenti in atto, che porteranno ad un nuovo modo di fare impresa. Solo con l’unione delle forze e gli accordi intessuti in questi ultimi mesi tra le diverse istituzioni dal nostro direttore Patrizia Dalmasso, sarà possibile traghettare tutti noi verso un futuro sicuro”.

La presenza di tutte le rappresentanze delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale cuneese, del Presidente della Camera di Commercio Luca Crosetto, dell’Assessore regionale Paolo Bongiovanni e di tantissime istituzioni pubbliche del territorio, testimoniano l’impegno posto in essere in questi anni da Cna Cuneo, partecipando sempre in modo collaborativo alla rete della rappresentanza cuneese.

“Le realtà artigiane nella nostra provincia sono un presidio, non solo economico, ma anche di tenuta sociale – ha spiegato Patrizia Dalmasso, direttore CNA Cuneo – e rappresentano il cluster principale dell’economia cuneese, come comparto extragricolo. Per questo motivo è indispensabile che il mondo delle PMI cuneese si prepari sempre più alle sfide future, strutturandosi al meglio e facendo rete. Cna è qui per questo. I dati presentati nel corso dell’assemblea hanno testimoniato quanto la Provincia di Cuneo sia ancora la più dinamica della Regione, dove le leve giovanili e quelle “rosa” continuano a dimostrare trend incoraggianti; un dato importante perché queste imprese garantiranno il passaggio generazionale e contribuiranno a disegnare il futuro della nostra economia. Altro dato che incoraggia a credere nella continuità del nostro sistema è quello relativo all’export, che ha avuto un incremento del 5,2%”.

“Malgrado la provincia di Cuneo sia stata completamente isolata – continua Patrizia Dalmasso – a seguito della chiusura di valichi, linee ferroviarie e vie di comunicazioni stradali (ad esclusione dell’autostrada), i nostri imprenditori non si sono arresi e con la consapevolezza di rappresentare una cerniera naturale con la Francia ed i mercati limitrofi continuano a cercare alternative vincenti”.

Bene anche il mercato del lavoro e l’accesso al credito, garantito anche dai tanti piccoli e medi istituti di credito presenti in provincia con i quali Cna Cuneo riesce ancora a mantenere un rapporto costante e proficuo. “La visione futura di Cna Cuneo si può riassumere in 7 punti – spiega il Presidente Carlevaris –:

- Rappresentare le richieste del mondo imprenditoriale nei confronti delle istituzioni locali, regionali o nazionali.

- Rafforzare una strategia di lungo periodo per migliorare la percezione pubblica dell’artigianato e dei suoi valori.

- Adattare i servizi ai bisogni reali delle imprese (transizione ecologica ed energetica, sostenibilità ed inclusività, digital devide, export etc.)

- Predisporre le imprese associate alle sfide per il futuro (tecnologia, sostenibilità, mercato del lavoro) favorendo l’adozione di nuovi strumenti e competenze.

- Rendere l’associazione sempre più attrattiva per i giovani e per le donne che vogliono avviare un’azienda, alle imprese non ancora iscritte.

- Essere soggetto affidabile e strategico per progetti di sviluppo locale in collaborazione con tutte le realtà del territorio

- Essere Associazione insieme ad altre Associazioni per il bene di tutto il territorio.

Questo è il piano strategico per punti disegnato da Cna Cuneo per il 2025/2029 nella consapevolezza di dover continuare a “fare le cose per bene, cercando di raggiungere obiettivi concreti ed utili per le nostre aziende associate” conclude il presidente Mauro Carlevaris.