Saluzzo, da Prodotti in fuga "No Black Friday, sì Swap Party"

“Altro che black friday! Festeggiamo il nostro primo anno con la moda etica, circolare e solidale. È il nostro modo di dire No al “compra e getta”.

Lo spazio Prodotti in Fuga in via Maghelona 16 sceglie di andare controcorrente e annuncia per venerdì 28 novembre in occasione del Black Friday, un pomeriggio dedicato allo Swap Party e al lancio di una nuova linea creativa: 'Riforma'.

"Celebrare il nostro primo anno durante il Black Friday è una scelta simbolica," dichiara Alida Anelli, responsabile di Prodotti in Fuga. "Vogliamo offrire un'alternativa al consumo 'usa e getta'. Con lo Swap Party prima e il lancio di 'Riforma' poi, dimostriamo che ciò che viene scartato può rinascere con un valore ancora più alto, estetico ed etico. È la moda che fa bene all'ambiente e alle persone."

Ad interpretare la filosofia dello store: ci sarà appunto il debutto di "Riforma - not so formal", esclusiva capsule collection di upcycling ( riciclo creativo) e un momento dedicato al baratto (Swap Party), incarnando perfettamente la filosofia dello store: unire moda, etica e rispetto per il pianeta.

Il programma

· 17– Swap Party: all'insegna dell'economia circolare pura. I partecipanti potranno scambiare abiti che non usano più, dando loro una seconda vita e rinnovando il proprio guardaroba senza impatto ambientale e senza l'uso di denaro.

· 18 – Presentazione nuova collezione e restituzione: Si entrerà nel vivo della celebrazione con la presentazione ufficiale della linea "Riforma" e la condivisione dei traguardi raggiunti nel primo anno di attività.

La collezione: "Riforma - not so formal" by Marta Paschetta: il progetto di upcycling nasce dalla visione della fashion designer Marta Paschetta, con una missione precisa: dare nuova vita a capi classici sartoriali dismessi o invenduti.

Sotto la sua guida creativa giacche, completi e tessuti formali sono stati sottoposti a un processo di decostruzione e ricostruzione, trasformandosi in pezzi unici reinterpretati in chiave contemporanea.

I pilastri della collezione sono:

-Sostenibilità: Ogni capo salvato è un passo concreto verso la riduzione dell'impatto ambientale del settore moda.

- Stile: Il concetto "not so formal" sdrammatizza l'eleganza classica, rendendola fluida, moderna e adatta alla vita di tutti i giorni.

- Valore umano: Ogni cucitura racconta una storia di artigianalità e inclusione, essendo i capi lavorati all'interno di percorsi di reinserimento lavorativo.

Ad oggi sono quattro le persone inserite". Una attraverso il Consorzio Monviso Solidale, due della Cooperativa Ur.ca, un detenuto in articolo 21. Prestano servizio anche una giovane studentessa inserita nel progetto "alternanza scuola- lavoro " e tre volontari oltre ad uno scout.

Un anno di impatto sociale

L'evento sarà anche l'occasione per dire grazie a chi ci ha sostenuto ed aiutato - sottolinea Alida Anelli - a coloro che ci hanno donato materiale e condividere i risultati raggiunti nei primi 12 mesi di apertura. Prodotti in Fuga si è affermato non solo come punto vendita, ma come vero e proprio hub di inclusione sociale, dimostrando che un modello di economia solidale può coniugare qualità e riscatto personale.

Durante la serata verranno presentati i dati sull'impatto generato sul territorio e le storie di chi ha trovato una nuova opportunità attraverso il lavoro.

Anche l'orario di Prodotti in fuga è stato ampliato: lo spazio è aperto dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per informazioni: tel: 320 - 86 98 957.