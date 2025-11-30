Daniela Laura Balestra è la nuova presidente di Confartigianato Imprese Cuneo [VIDEO E FOTO]

Daniela Balestra, 42 anni, imprenditrice albese, contitolare della “Stamperia Albese Balestra”, è la nuova presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo. Eletta all’unanimità dal 42° Congresso territoriale dell’Associazione, svoltosi oggi, 30 novembre, presso il Centro Incontri della Provincia d Cuneo, guiderà l’Associazione di categoria, seconda in Italia per numero di associati con oltre 9.800 imprese aderenti, per i prossimi tre anni.

Succede a Luca Crosetto (di cui è stata vicepresidente vicaria nello scorso mandato), non più eleggibile dopo due mandati consecutivi ai vertici dell’organizzazione e dallo scorso luglio confermato presidente della Camera di commercio di Cuneo.

Grande la commozione della folta platea composta dai delegati al Congresso e dai quasi 200 dipendenti dell’Associazione. A dimostrazione della grande unità d’intenti che anima la nuova presidenza.

Tra le personalità che hanno partecipato al Congresso, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e il presidente della Provincia Luca Robaldo. Si sono collegati da remoto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Per Confartigianato erano presenti il presidente nazionale Marco Granelli e il presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici. Ha partecipato anche il presidente di Studio Ambrosetti Marco Grazioli.

Tante le voci nell’agenda della nuova presidente, che sarà affiancata dal vicepresidente vicario Michele Quaglia (autoriparatore di Saluzzo) e dal vicepresidente Davide Merlino (impiantista di Ceva). Tre i temi principali su cui si fonderà il nuovo percorso: slancio, competenza, connessioni. Dalle opportunità offerte dalle emergenti tecnologie digitali, intelligenza artificiale in primis, «senza mai dimenticarsi dell’intelligenza “artigiana” e della centralità della persona nel mondo del lavoro come nella società», fino all’attenzione ai nuovi paradigmi che coniugano sostenibilità e business, «con responsabilità sociale d’impresa, ma tenendo sempre a mente le caratteristiche e necessità delle piccole e medie imprese».

E poi le nuove dinamiche nelle comunità nelle famiglie: nascite in calo e flussi di stranieri che entrano nel mondo del lavoro.

A seguire le interviste