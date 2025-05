Bra, i Salesiani si preparano a festeggiare Maria Ausiliatrice, la Madonna di don Bosco

«Ecco quello che dobbiamo fare noi nella festa di Maria Ausiliatrice: ripulire i nostri cuori con buone confessioni e offrirli, anzi attaccarli a Maria SS.ma, perché stiano sempre vicino a Gesù, e ciò ottenere con frequenti e fervorose Comunioni» (don Bosco).

Ricorre sabato 24 maggio la solennità di Maria Ausiliatrice e dunque è festa nella famiglia salesiana, che si ritroverà in letizia e gioia presso il Santuario Basilica a lei dedicato a Torino in via Maria Ausiliatrice 32, eretto da san Giovanni Bosco, come monumento di riconoscenza alla Santa Vergine, come “Chiesa madre” e centro spirituale dell’opera salesiana nel mondo.

Per chi da Bra non si recherà a Torino per le celebrazioni ufficiali, domenica 25 maggio, alle ore 20.45, dal cortile dell’Istituto San Domenico Savio partirà la tradizionale processione in onore di Maria Ausiliatrice.

Si tratta di un appuntamento molto atteso dai fedeli, che vedrà la Madonna passare tra le case e la gente del quartiere Oltre-ferrovia. Durante il percorso saranno recitate preghiere e lodi, fino a tornare al punto di partenza per la solenne benedizione e la “Buonanotte” salesiana.