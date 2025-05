A Garessio si presenta l'estate ragazzi

L’Amministrazione Comunale di Garessio invita tutte le famiglie a partecipare alla presentazione ufficiale del progetto “Estate Ragazzi 2025”, in programma Martedì 27 maggio alle ore 17 presso il Salone Consiliare.

La nuova edizione del centro estivo sarà organizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Il Melograno e si rivolge a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il servizio sarà attivo dal 14 luglio all’8 agosto, dal lunedì al venerdì per l’intera giornata, con un programma ricco di attività ludiche, educative, laboratori creativi e momenti di gioco all’aria aperta.

L’Amministrazione comunale crede in un netto miglioramento dell’esperienza estiva, grazie anche al prezioso contributo della Fondazione CRC, che ha sostenuto l’iniziativa attraverso il bando “Estate Insieme”.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di diverse associazioni attive sul territorio, che contribuiranno con proposte e competenze per arricchire ulteriormente l’offerta educativa.

Durante l’incontro verranno illustrati tutti i dettagli del progetto, le modalità di iscrizione, il calendario delle attività e sarà possibile conoscere direttamente lo staff educativo della cooperativa.

Un’estate per crescere, divertirsi e stare insieme: Garessio è pronta a viverla con entusiasmo e partecipazione.