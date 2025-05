I bambini della primaria di Cortemilia in visita a Monesiglio

Lo scorso martedì 13 maggio, i bambini della classe quarta primaria di Cortemilia si sono recati in visita a Monesiglio, dove sono stati accolti dagli alunni della classe prima secondaria.

I ragazzi monesigliesi hanno guidato i compagni più piccoli alla scoperta del museo della seta, il complesso della filanda, la chiesa di San Biagio e il castello che hanno potuto visitare anche all’interno, grazie all’interessamento del Comune. A raccontare la storia del castello è stata Wanda Negro.

Da circa due anni, infatti, i ragazzi della secondaria di primo grado di Monesiglio sono stati coinvolti in un progetto finalizzato alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze relative negli alunni.

L’iniziativa è stata denominata “Agenzia di Viaggi Sogni Volanti”: in essa, i ragazzi hanno un ruolo di primo piano: dopo aver studiato la storia locale ed essersi accuratamente preparati si trasformano in guide turistiche e accompagnano chiunque lo desideri in questo interessante percorso.