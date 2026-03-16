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Attualità | 16 marzo 2026, 15:51

Svelati i vincitori del bando solidale "Big Bench Community project"

Premiate le candidature dei Comuni di Hooglede in Belgio panchinona 234 e Taverna (CZ) in Calabria dove si trova la big bench 371

La Big Bench di Battifollo (Immagine di repertorio)

La Big Bench di Battifollo (Immagine di repertorio)

Dalla Calabria al Belgio. Ecco a chi sono stati destinati i fondi assegnati dal Big Bench Community Project a sostegno delle località che ospitano le grandi panchine e che si impegnano a mantenerle in condizioni ottimali.

Sono state tredici le candidature pervenute: due dal Lazio, una dalla Puglia, tre dal Piemonte, una dal Trentino-Alto Adige, una dalla Toscana, una dall’Abruzzo, una dalla Calabria, due dalla Lombardia e una dal Belgio.

A essere premiate sono state le candidature dei Comuni di Hooglede (Belgio) BB#234 e Taverna (CZ) BB#371, in Calabria, per un totale di 2.000 euro così suddivisi.

Hooglede – Belgio

Al Comune belga sono stati assegnati 1.500 euro, che verranno utilizzati per organizzare una serie di incontri dedicati a bambini e ragazzi, con particolare attenzione agli adolescenti. L’obiettivo è favorire momenti di socializzazione e confronto tra i giovani del territorio.

Il progetto si concluderà con una giornata dedicata alla decorazione di sneakers — esclusivamente scarpe già utilizzate — trasformate in oggetti artistici. Un’iniziativa che unisce alcuni dei valori centrali della fondazione: arte, attenzione all’ambiente attraverso il riuso dei materiali e occasioni di condivisione tra ragazzi di diverse età.

Taverna (CZ) – Calabria

Al Comune di Taverna sono stati destinati 500 euro per un progetto che mette in dialogo arte e natura. L’iniziativa prevede l’organizzazione di laboratori artistici guidati da esperti del settore, durante i quali verrà analizzata un’opera del celebre pittore tavernese Mattia Preti, noto per aver rappresentato nei suoi dipinti i paesaggi tipici dell’area in cui oggi sorge la Big Bench.

A partire da questa analisi, gli alunni delle scuole di Taverna saranno invitati a reinterpretare quei paesaggi attraverso la propria sensibilità artistica.

Un progetto che racchiude aspetti culturali, artistici e naturalistici, attraverso attività rivolte a bambini che vivono in un piccolo paese montano della Sila
 

Arianna Pronestì

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