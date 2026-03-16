Svelati i vincitori del bando solidale "Big Bench Community project"

Dalla Calabria al Belgio. Ecco a chi sono stati destinati i fondi assegnati dal Big Bench Community Project a sostegno delle località che ospitano le grandi panchine e che si impegnano a mantenerle in condizioni ottimali.

Sono state tredici le candidature pervenute: due dal Lazio, una dalla Puglia, tre dal Piemonte, una dal Trentino-Alto Adige, una dalla Toscana, una dall’Abruzzo, una dalla Calabria, due dalla Lombardia e una dal Belgio.

A essere premiate sono state le candidature dei Comuni di Hooglede (Belgio) BB#234 e Taverna (CZ) BB#371, in Calabria, per un totale di 2.000 euro così suddivisi.

Hooglede – Belgio

Al Comune belga sono stati assegnati 1.500 euro, che verranno utilizzati per organizzare una serie di incontri dedicati a bambini e ragazzi, con particolare attenzione agli adolescenti. L’obiettivo è favorire momenti di socializzazione e confronto tra i giovani del territorio.

Il progetto si concluderà con una giornata dedicata alla decorazione di sneakers — esclusivamente scarpe già utilizzate — trasformate in oggetti artistici. Un’iniziativa che unisce alcuni dei valori centrali della fondazione: arte, attenzione all’ambiente attraverso il riuso dei materiali e occasioni di condivisione tra ragazzi di diverse età.

Taverna (CZ) – Calabria

Al Comune di Taverna sono stati destinati 500 euro per un progetto che mette in dialogo arte e natura. L’iniziativa prevede l’organizzazione di laboratori artistici guidati da esperti del settore, durante i quali verrà analizzata un’opera del celebre pittore tavernese Mattia Preti, noto per aver rappresentato nei suoi dipinti i paesaggi tipici dell’area in cui oggi sorge la Big Bench.

A partire da questa analisi, gli alunni delle scuole di Taverna saranno invitati a reinterpretare quei paesaggi attraverso la propria sensibilità artistica.

Un progetto che racchiude aspetti culturali, artistici e naturalistici, attraverso attività rivolte a bambini che vivono in un piccolo paese montano della Sila

