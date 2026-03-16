Sicurezza negli eventi, a Mondovì un incontro gratuito con l'associazione Mondonuova

Dietro ogni evento riuscito non ci sono solo idee, entusiasmo e partecipazione, ma anche un lavoro attento di pianificazione e responsabilità. Dalla sicurezza del pubblico alla gestione delle emergenze, dall’organizzazione degli spazi ai flussi di persone: oggi più che mai chi organizza iniziative pubbliche o private deve conoscere regole, procedure e buone pratiche che garantiscano lo svolgimento sereno delle manifestazioni.

Con questo obiettivo l’Associazione culturale Mondonuova promuove il convegno

“Sicurezza negli eventi”, in programma giovedì 26 marzo alle ore 20.30 presso la Casa delle Associazioni di Mondovì (Via delle Scuole 31).

L’incontro è gratuito e aperto a tutti: organizzatori di eventi, associazioni, volontari, amministratori, ma anche gestori di locali che promuovono feste private o aperte al pubblico. La serata rappresenta un’occasione concreta per acquisire informazioni utili e chiarire dubbi su un tema sempre più centrale.

Il convegno può rivelarsi particolarmente prezioso per le realtà del territorio che stanno progettando manifestazioni, sagre, concerti o iniziative culturali nel corso del 2026, offrendo indicazioni pratiche e un quadro chiaro delle responsabilità e degli strumenti necessari per organizzare eventi in modo corretto e sicuro.

Durante l’incontro verranno affrontati in modo chiaro e accessibile i principali aspetti da conoscere: dalle normative e autorizzazioni alle responsabilità degli organizzatori, dai piani di safety e security alla gestione dei flussi di pubblico, fino alla prevenzione dei rischi, alla sicurezza antincendio e all’organizzazione dei presidi sanitari e del primo soccorso.

A intervenire, tra le molte, saranno due figure che, per ruolo e competenze, affrontano quotidianamente questi temi.

Domenica Chionetti, Comandante della Polizia Locale di Mondovì. Impegnata nella gestione operativa della sicurezza urbana e nel coordinamento dei servizi durante eventi e manifestazioni pubbliche. Porterà l’esperienza maturata nella pianificazione delle misure di safety e security, nella regolazione dei flussi di pubblico e nella collaborazione con le diverse autorità di sicurezza e soccorso, elementi fondamentali per garantire lo svolgimento ordinato e sicuro delle iniziative sul territorio.

Seguirà l’intervento di Valter Borgogno, ingegnere e fondatore di Studio Leonardo Srl, realtà specializzata in ingegneria della sicurezza e consulenza tecnica per eventi e grandi manifestazioni. Da anni affianca enti pubblici, organizzatori e istituzioni nella progettazione dei piani di sicurezza, nella gestione dei rischi e nella pianificazione dei flussi di pubblico, contribuendo alla realizzazione di eventi complessi in condizioni di piena sicurezza.

L’incontro si propone quindi come un momento di approfondimento e confronto utile per il territorio, pensato per fornire strumenti concreti a chi opera – o desidera operare – nel mondo dell’organizzazione di eventi, contribuendo a rendere le iniziative pubbliche sempre più sicure, consapevoli e di qualità.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Culturale Mondonuova via email all'indirizzo mondonuovamondovi@gmail.com