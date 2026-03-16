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Attualità | 16 marzo 2026, 15:44

Quasi 6mila euro a Valdieri dal fondo per la tutela degli amministratori locali

Le risorse del Viminale per il triennio 2025-2027 saranno destinate a sicurezza e prevenzione: allo studio videosorveglianza e sistemi antifurto per la casa comunale

Municipio di Valdieri

Municipio di Valdieri

Anche il Comune di Valdieri riceve circa 6mila euro, per l'esattezza 5.867,35 euro, dal fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per il triennio 2025 – 2027. 

Per il 2025 erano stati finanziati a livello nazionale complessivamente 6 milioni. I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono state oggetto di un apposito decreto del ministro dell’Interno, di concerto con i colleghi dell’Istruzione e del Merito e dell’Economia e delle Finanze, l'11 settembre 2025.

Entro la fine del mandato – precisa il sindaco Guido Giordana - cercheremo di mettere a terra l'investimento per tutelare sia gli amministratori di oggi che di domani”. 

Verranno presto valutate le forme sulle quali orientare la risorsa ministeriale, ma tra le prime ci saranno la sicurezza pubblica attraverso la videosorveglianza ed eventuali antifurti per rendere la casa comunale più sicura e protetta.

Sara Aschero

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