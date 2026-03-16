Oro regionale in latino americano per la coppia Bovo-Elmessaoudi

La coppia di ballerini Greta Bovo di Santo Stefano Belbo e Omar Elmessaoudi di Alba ha conquistato il titolo regionale Piemonte-Valle d’Aosta nella specialità latino americano, categoria A Youth 16/18, nella gara disputata il 15 marzo a Torino.
I due atleti, tesserati con la scuola Star Dance di Santo Stefano Belbo, sono stati guidati dai maestri Damiano Ferrero e Giulia Lerose, professionisti di consolidata esperienza.
Un risultato che porta lustro alla scuola roerina e conferma il vivaio langarolo come punto di riferimento per le danze sportive in Granda.