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Attualità | 16 marzo 2026, 14:43

Oro regionale in latino americano per la coppia Bovo-Elmessaoudi

Greta Bovo di Santo Stefano Belbo e Omar Elmessaoudi di Alba trionfano a Torino nella Youth 16/18 categoria A. Maestri la Star Dance con Ferrero e Lerose

Greta Bovo e Omar Elmessaoudi

Greta Bovo e Omar Elmessaoudi

La coppia di ballerini Greta Bovo di Santo Stefano Belbo e Omar Elmessaoudi di Alba ha conquistato il titolo regionale Piemonte-Valle d’Aosta nella specialità latino americano, categoria A Youth 16/18, nella gara disputata il 15 marzo a Torino.

I due atleti, tesserati con la scuola Star Dance di Santo Stefano Belbo, sono stati guidati dai maestri Damiano Ferrero e Giulia Lerose, professionisti di consolidata esperienza.

Un risultato che porta lustro alla scuola roerina e conferma il vivaio langarolo come punto di riferimento per le danze sportive in Granda.

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