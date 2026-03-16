Oltre 40 partecipanti a Pamparato e Viola per il corso maestri di sci della Regione Liguria

Formazione, consapevolezza e passione.

Si è da poco concluso il primo modulo del corso di formazione maestri di sci della Regione Liguria che, negli scorsi giorni, ha portato 42 partecipanti a lezione nelle Valli del Monregalese.

I giovani che hanno preso parte al corso, a seguito di selezione, hanno seguito le lezioni teoriche che si sono svolte presso il Comune di Pamparato, dove hanno anche soggiornato presso l'Albergo Alpi, per poi affrontare la parte pratica sulle piste del comprensorio di Viola St. Gréé.

I partecipanti hanno così avuto modo di formarsi sulle regole deontologiche della professione e su come si opera all'interno di una scuola di sci.

Nei prossimi mesi sono previste ulteriori attività di tirocinio e formazione pratica per gli aspiranti maestri.

La presenza dei corsisti è stata particolarmente apprezzata in paese.