Cambia prospettiva con Anna & Anna: il tuo futuro non ha bisogno di filtri

Non ti senti un influencer… e va benissimo così. Hai meno di 40 anni?

Allora forse è il momento giusto per cambiare prospettiva

Anna & Anna ti regalano l’iscrizione. Sì, davvero. Perché a volte il vero passo avanti è smettere di aspettare.

Considerare un piano B non è arrendersi. È smettere di restare ancorati.

Piano B?

È quello che hanno le persone che si muovono mentre gli altri parlano. O si resta fermi…o si inizia a fare qualcosa. Sul serio, chiamaci 3403848047





Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.





Annunci per lei

Eugenio single, 35 anni

Eugenio, 35 enne, celibe, azienda vitivinicola che esporta in tutto il mondo, affascinante, atteggiamento sempre positivo, ora che è realizzato lavorativamente sarebbe pronto a incontrare una brava ragazza, con la testa sulle spalle, con cui impegnarsi seriamente. Chiama al 3403848047

Pietro single, 45 anni

Pietro, 45enne, alto, occhi verdi, barba curata, sorriso un po’ malizioso. Agente di polizia, quindi sì: sa mantenere la calma nelle situazioni difficili… ma davanti all’amore vero si arrende volentieri. Ha una casa tutta sua, tanti amici e una vita piena… tranne per un piccolo dettaglio: la donna giusta non si è ancora fatta avanti. È uno che ascolta, che c’è davvero quando serve, se stai cercando un uomo serio ma con il sorriso pronto… potresti aver appena trovato quello giusto…Chiamalo al 3403848047





Alberto single, 56 anni

Alberto, psicoterapeuta, 56enne, molto alto, bruno brizzolato, occhi chiari che sanno guardare in profondità, uomo equilibrato, altruista, elegante nei modi e nei pensieri, che detesta la volgarità e le bugie. Passionale e romantico, sa come far sentire una donna al sicuro e desiderata. I suoi abbracci non sono semplici gesti, ma emozioni che restano addosso. E soprattutto, è uno di quegli uomini che non ha paura di dire “ti amo” quando lo sente davvero. Non cerca avventure, ma la sua metà: una donna autentica....Chiamalo al 3403848047

Giacomo single, 66 anni

Giacomo, 66enne, imprenditore, uomo di grande cultura, con molteplici interessi Ha costruito un’azienda con molti dipendenti, conosce il valore del lavoro e delle responsabilità, ma anche quello delle cose semplici. È alto, brizzolato, con un sorriso amabile e uno sguardo gentile. Ama gli animali e la natura, single da tempo, vorrebbe incontrare una donna con cui ricominciare a “camminare insieme”, non cerca perfezione, ma presenza, sincerità e il desiderio di costruire un percorso a due. Chiamalo al 3403848047





Annunci per Lui

Miriam single, 31 anni

Miriam, 31enne, Miriam, 31enne, capelli castani lunghi da far invidia alle pubblicità di shampoo, occhioni azzurri, viso da bambola, gestisce una piccola azienda vitivinicola di famiglia, quindi sa cosa significa lavorare sodo, single, è pronta a trasferirsi per l’uomo giusto: sincero, italiano, lavoratore e con la testa sulle spalle. Cosa offre: simpatia, dolcezza, carattere. Cosa cerca: qualcuno che non scappi davanti a una donna vera Se ti senti all’altezza. Chiama al 3403848047!





Gioia single, 40 anni

Gioia, romantica, sensuale, 40enne, sorriso capace di illuminare anche le giornate più grigie. Femminile in ogni dettaglio, ma semplice, è una donna che conquista con la dolcezza. Impiegata in banca, vive sola, in casa propria, ama la montagna, l’aria pulita e la tranquillità di una giornata nella natura. Single, senza figli, sente che nella sua vita manca solo una cosa: un uomo serio, anche più grande, per costruire un legame autentico, fatto di complicità, rispetto e passione …Chiama al 3403848047!

Rosanna single, 51 anni

Rosanna, 51enne, bionda, occhi azzurri, sguardo che racconta una vita fatta di forza, sacrifici, amore. Rimasta vedova molto giovane, ha dedicato tutta sé stessa al lavoro e alla famiglia, crescendo i figli con coraggio e dolcezza. Oggi loro sono grandi e hanno preso la loro strada… e per lei è arrivato il momento di pensare un po’ anche al proprio cuore. Non cerca sogni impossibili, ma qualcosa di vero: un uomo semplice, anche più maturo, qualcuno con cui tornare a sorridere… davvero. Se anche tu credi nelle seconde possibilità... Chiama al 3403848047!

Cecilia single, 60 anni

Cecilia, 60enne, dolcissima, di quelle donne che sanno trasformare la casa in un rifugio pieno d’amore. Ottima cuoca, ama prendersi cura delle persone che ha accanto, tenere tutto in ordine, coltivare il suo orto, è una nonna affettuosa, vedova, con una vita costruita con dignità e sacrificio. vorrebbe incontrare qualcuno con cui condividere il tempo, sarebbe anche pronta a trasferirsi, per un uomo sincero, con cui scaldarsi l’anima a vicenda e rendere ogni giorno un po’ più bello …. Chiama al 3403848047!





Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

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INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)





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