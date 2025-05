Abolita la tariffa internazionale sulla Cuneo-Ventimiglia: da oggi costi dimezzati sulla tratta

La giornata odierna rappresenta un importante e significativo cambiamento per gli utenti della ferrovia Cuneo-Ventimiglia: la tariffa internazionale, applicata dalla riapertura della Linea (6 ottobre 1979) tra le stazioni italiane e francesi lungo la Ferrovia del Tenda è stata finalmente abolita. Essa è sostituita dalla tariffa regionale piemontese, proporzionata alla distanza reale e più giusta soprattutto nei confronti di coloro che effettuano viaggi transfrontalieri sulla 'Ferrovia delle meraviglie' Ventimigia-Breil sur Roya-Cuneo. L’annuncio è dato dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda.

Da oggi è possibile acquistare i titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) da e per le cinque stazioni francesi della Valle Roya della Linea (Vievola, Tende, La Brigue, Saint Dalmas de Tende, Fontan-Saorge e Breil sur Roya) in base alla tariffa regionale del Piemonte applicata per i treni effettuati da Trenitalia, cosicché l’importo da pagare risulta essere quasi la metà del prezzo secondo la precedente tariffa internazionale. La soppressione della tariffa internazionale rappresenta il secondo importante risultato dell’Osservatorio Ferrovia del Tenda, dopo l’introduzione della quarta coppia di treni tra Ventimiglia e Cune, grazie ad un lavoro in sinergia fra l’Agenzia per la Mobilità Piemontese (“AMP”) e Trenitalia sulla base della richiesta presentata dall’Osservatorio durante gli incontri del 'Tavolo Tecnico' svolto in Provincia a Cuneo.

Il lavoro ha portato ad un accordo sottoscritto fine agosto 2024 tra Regione Piemonte, AMP e Région Provence Alpes Côte d’Azur per l’applicazione della tariffa regionale italiana sui treni effettuati da Trenitalia sulla linea Cuneo-Ventimiglia, sostituendo di fatto la tariffa Internazionale precedentemente in vigore.

“Gli utenti potranno finalmente beneficiare di una tariffa coerente con la distanza percorsa - sottolinea Federico Santagati, coordinatore dell’Osservatorio sulla Ferrovia del Tenda – L’applicazione della tariffa regionale rappresenta non solo un notevole risparmio per gli abituali utenti transfrontalieri come pendolari e residenti, ma anche un notevole impulso per il turismo tra valli Vermenagna e Roya e una semplificazione per i viaggi tra il Piemonte, la Liguria e la Valle Roya. Il lavoro non è stato affatto semplice ma l’Osservatorio ha sempre creduto nella fattibilità del cambio di tariffazione e ringrazia gli enti coinvolti per l’impegno dimostrato.”

La tariffa internazionale avrebbe dovuto essere abolita ufficialmente entro il 15 dicembre 2024 secondo la delibera del 16 settembre scorso dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese, ma l’inizio della vendita di biglietti alla tariffa regionale si è protratta più volte a causa di ritardi nell’aggiornamento dei sistemi di vendita di Trenitalia, operazione rivelatasi più complessa del previsto in quanto per la prima volta è stata applicata una tariffa regionale verso un Paese estero.

Infatti, mentre un biglietto transfrontaliero a tariffa internazionale poteva essere acquistato soltanto in biglietteria o a bordo treno, ora è possibile acquistarlo utilizzando tutti i canali di vendita di Trenitalia come biglietterie, emettitrici self-service, app e sito Internet di Trenitalia ed inoltre anche nei punti di vendita convenzionati con Trenitalia.

Per i titoli di viaggio emessi nella fase di transizione a partire dal 15 dicembre 2024 e fino a ieri con origine o destinazione una delle cinque stazioni francesi della Valle Roya, è stato disposto il rimborso della differenza di prezzo tra la vecchia e la nuova tariffa, grazie al recente accordo tra Trenitalia e la Regione Piemonte. Il rimborso può essere richiesto sul sito trenitalia.it o nelle biglietterie della stazione di Cuneo o di Ventimiglia, allegando il biglietto acquistato e indicando l’IBAN del proprio conto corrente bancario per il rimborso diretto della differenza di prezzo.

L’Osservatorio continua con costanza e disponibilità il lavoro di individuazione dei problemi, di proposte conseguenti e di collaborazione con gli Enti interessati e/o coinvolti, tenendo sempre a mente l’obiettivo di migliorare sempre di più i collegamenti ferroviari tra il Piemonte, il Ponente ligure e la Costa Azzurra.