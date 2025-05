Chiude l’associazione Collegium Artium: per trent'anni ha gestito la Croce Nera di Saluzzo e i suoi eventi

Si è tenuto venerdì 16, nella splendida cornice della Confraternita della Misericordia, conosciuta come Croce Nera di Saluzzo,( piazzetta San Nicola) il concerto inaugurale del “Festival Voxonus” ideato dal Maestro Claudio Gilio.

Un inizio della stagione concertistica (che negli ultimi due anni, grazie al Maestro Gilio, ha avuto come sede principale appunto la Croce Nera), che è coinciso con una fine: la chiusura dell'Associazione “Collegium Artium”, che per 30 anni ha gestito l’ edificio egli eventi che in esso si sono tenuti.

"Una chiusura che è stata dettata dalla situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni: la chiesa necessita di urgenti lavori di risanamento della parete a desta entrando a causa di importanti infiltrazioni di acqua dal muro esterno, lavori per noi assolutamente inaffrontabili per la mancanza di fondi a disposizione.

Siamo giunti dunque alla decisione di non mantenere in vita un'associazione priva di mezzi adeguati, che ha come unico scopo e oggetto sociale la gestione della Chiesa.

Il nostro ringraziamento va a chi ci ha sostenuto economicamente nel corso degli anni con diverse forme, ai soci passati e recenti, ai presidenti che si sono succeduti negli anni, con il difficile compito di gestire l'associazione, a tutti i volontari che hanno speso il loro tempo ai saluzzesi e non che hanno presenziato agli eventi".

Nel corso degli anni la chiesa ha ospitato eventi ed artisti di pregio. "I nostri soci Alda Uberti e Pierfrancesco Rolando hanno organizzato visite guidate che hanno riscosso molto successo ed hanno ospitato visitatori interessati e attenti nei confronti di un bene la cui storia è spesso sconosciuta. A fine aprile abbiamo ospitato un numeroso gruppo di Torino interessato alla visita.

Grazie a chi ci ha sostenuto moralmente e non solo in questo ultimo difficile periodo, permettendoci di non “gettare la spugna” anzitempo, ma di onorare la scadenza del comodato d'uso (22-maggio 2025)

Ci auguriamo che chi subentrerà lo faccia con la stessa passione che ci abbiamo messo noi, perchè questo edificio è un gioiello tra i gioielli di Saluzzo, non abbia a essere abbandonato a se stesso per una seconda volta".