Nuovo Direttivo e prospettive future per la Società di Studi Storici della provincia di Cuneo

Domenica 18 maggio, presso il salone d’onore del Castello Morozzo di Rocca de’ Baldi, si è tenuta l’annuale assemblea dei soci della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo.

Nell’occasione è stato rinnovato il Direttivo per il triennio 2025-28, con la seguente composizione: prof. Pierangelo Gentile (Presidente), prof.ssa Elena Angeleri (Vicepresidente), prof.ssa Caterina Lerda (Segretaria), dott. Saverio Dani (Tesoriere), prof. Emanuele Forzinetti (Direttore del Bollettino), prof. Alessandro Crosetti (Direttore delle pubblicazioni). Consiglieri: dott. Andrea Bertolino (delega all’Archivio), dott. Sebastiano Carrara (delega Organizzazione eventi e progetti), prof. Giancarlo Comino, dott. Piero Dadone, dott. Almerino De Angelis, dott. Dario Franco (delega alla Biblioteca), prof. Roberto Olivero.

Alla mattinata, che ha visto la nomina del prof. Rinaldo Comba a Presidente onorario del sodalizio, hanno partecipato l’Assessora alla Cultura della Città di Cuneo, avv. Cristina Clerico, e il Direttore del Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino, prof. Paolo Cozzo. Al pomeriggio si è tenuto il consueto appuntamento scientifico dal titolo La religione dei cavalieri. Commende mauriziane e melitensi in provincia di Cuneo a cura del prof.ssa Chiara Devoti, della dott.ssa Luisa Gentile, del prof. Mario Riberi.

Al termine dell’intensa giornata il prof. Pierangelo Gentile ha rivolto a socie e soci le sue prime parole da presidente: "Oggi è un giorno memorabile, non solo per l’omaggio al professor Comba, dopo 33 anni di onorato servizio, ma anche per un nuovo inizio nella continuità. Ho entusiasmo da vendere, progetti e programmi da realizzare insieme a questa bella squadra. È mia intenzione ringiovanire il sodalizio, proseguire nella tradizione degli studi scientifici ma dare anche spazio alla buona divulgazione; infine rafforzare i legami con le altre associazioni culturali del territorio. I cento anni si avvicinano. Sentirete parlare di noi".