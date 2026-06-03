Cherasco festeggia i 100 anni di Secondina Anselmo, per tutti Felicina

Cherasco ha celebrato un traguardo speciale con i 100 anni di Secondina Anselmo, conosciuta da tutti come Felicina, residente in città e figura molto nota alla comunità. In occasione del compleanno, il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno fatto visita alla centenaria per porgerle gli auguri ufficiali e consegnarle un omaggio floreale.

Nata il 1° giugno 1926, la signora Felicina condivide con Marilyn Monroe la stessa data di nascita, mese e anno. La sua vita è stata segnata dal lavoro, dal sacrificio e da relazioni umane profonde, maturate soprattutto a Cherasco, dove è nata presso la cascina di località Borgonuovo, nella curva all’intersezione con la Salita Vecchia, luogo in cui ha vissuto gran parte della sua esistenza.

Sposata e madre di una figlia, ha costruito la propria famiglia con dedizione e spirito di sacrificio, valori che hanno accompagnato tutto il suo percorso umano e lavorativo. Felicina è anche nonna dell’assessore Elisa Bottero, presente insieme all’Amministrazione comunale nel rendere omaggio a questo importante traguardo di vita.

Per circa vent’anni, dal 1960 al 1980, ha gestito un distributore di benzina in via Cuneo a Bra, diventando un punto di riferimento per molte persone del territorio. Nel corso della sua vita, seppur per un breve periodo, è stata anche tata di don Luigi Ciotti, contribuendo con discrezione e affetto alla crescita di una figura oggi nota a livello nazionale.

Il raggiungimento dei 100 anni rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche una testimonianza di memoria, valori e radicamento per l’intera comunità. A nome dell’Amministrazione comunale e dei cittadini, sono stati espressi alla signora Felicina i più sinceri auguri per questo straordinario compleanno.