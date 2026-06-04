Onorificenza al Merito della Repubblica al tenente colonnello cebano Moreno Proietti

Nella mattinata di martedì 2 giugno il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ha preso parte alle celebrazioni istituzionali per la Festa della Repubblica tenutesi a Cuneo, in piazza della Costituzione.

In tale occasione, è stata consegnata l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica al tenente colonnello dell’Esercito Moreno Proietti, di Ceva.

Proietti, dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino, ha svolto numerosi incarichi in qualità di comandante di plotone, vice comandante di compagnia e capo ufficio maggiorità e personale. Dal 2006 al 2013 ha partecipato missioni NATO in Kosovo e, come contingente UNIFIL, ha preso parte all’operazione “Leonte” in Libano. Dal 2017 al 2021 ha inoltre ricoperto l’incarico di capo sezione Servizi Generali. Attualmente, il tenente colonnello è effettivo al Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito con sede a Torino. Per il suo impegno Proietti ha ricevuto numerosi elogi ed encomi per le attività sia in ambito nazionale, sia all’estero.

La consegna dell’onorificenza è stata eseguita dal prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, dal sindaco stesso e da un alto ufficiale dell’Esercito.