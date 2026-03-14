Lunedì il bando di gara per il nuovo ospedale di Cuneo, Ripa: "Rispetteremo il cronoprogramma"

Come scritto nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Inc Spa nell’ambito del contenzioso sul nuovo ospedale di Cuneo.

La società aveva impugnato la decisione della Regione Piemonte e dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di non procedere con la proposta in project financing.

I giudici amministrativi hanno quindi deciso di non sospendere gli effetti degli atti contestati, consentendo di proseguire con l’iter per la realizzazione del nuovo nosocomio. Il ricorso era già stato respinto in primo grado dal Tar Piemonte.

La vicenda giudiziaria però non è conclusa: il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi nel merito, con l’udienza fissata per il 25 giugno.

Ma intanto si procede con la pubblicazione del bando di gara: sarà lunedì 16 marzo, come annunciato ieri dall'assessore alla sanità Federico Riboldi e confermato dal nuovo direttore generale Franco Ripa.

"Andiamo avanti come da cronoprogramma presentato due settimane fa in consiglio comunale a Cuneo", spiega proprio Ripa.

Il nuovo direttore generale, che ha ufficialmente preso servizio dal 1° di marzo, sta pian piano imparando a conoscere la struttura che è stato chiamato a guidare per i prossimi tre anni.

"Come mi ero ripromesso, entro la fine del mese tutti coloro che lavorano e operano, a qualunque titolo, all'ospedale di Cuneo, avranno visto la mia faccia", ci tiene a sottolineare. "Era il mio obiettivo, assieme all'ascolto e al dialogo con le varie anime della struttura".

Esprime soddisfazione per questi primi dieci giorni di lavoro.

"L'ospedale di Cuneo è un'organizzazione performante, dove lavorano professionisti bravi e motivati. Ma questo si sapeva. Anche le associazioni e la Fondazione Ospedale Cuneo hanno da subito mostrato disponibilità e spirito di collaborazione. Il lavoro da fare è tanto, ma il bilancio di questi primi incontri e confronti è del tutto positivo".